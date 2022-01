Les élèves de TELECOM Nancy dans le Top de challenges de cyber-sécurité !

janvier 2022 par Marc Jacob

Des élèves-ingénieurs de TELECOM Nancy se sont classés dans le Top 5 sur plus de 90 équipes lors du Tournoi de Renseignement et d’Analyse de CentraleSupélec (TRACS) organisé par ViaRézo et la DGSE début décembre 2021 sur le campus de Paris-Saclay.

Cette compétition nationale inter-écoles a pour thème la « Collecte et analyse de renseignements » et mobilise des compétences en cyber-sécurité, data sciences, cryptanalyse et ingénierie sociale.

L’équipe de TELECOM Nancy, portée par les élèves de son club HackIn’TN, Benjamin SEPE, Yann COLOMB, Tom GOUVILLE, Malo DAMIEN et Lucas VALENTIN, se classe en quatrième position sur 94 équipes devant d’autres écoles d’ingénieurs également prestigieuses : 1ère : ENSIBS, 2e : Université Bretagne Sud, 3e : CentraleSupélec, 4e : TELECOM Nancy, 5e : ENS Lyon, 6e : INSA Lyon, 7e : ENS Lyon, 8e : Polytechnique, 9e : Mines ParisTech, 10e : ENS Paris – Ulm, 11e et 12e : Polytechnique, ...

Cette belle performance vient une nouvelle fois confirmer le très haut niveau de compétence des étudiants de TELECOM Nancy dans le domaine de la cyber-sécurité.

En 2020-2021, nos élèves ont également obtenu des résultats remarquables dans plusieurs autres compétitions de sécurité informatique :

• Dans le top 5 au classement général sur plus de 500 équipes lors d’une compétition nationale de cyber-sécurité, organisée par le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER), sous l’autorité du Chef d’État-Major des armées.

• Dans le top 3 sur plus d’une soixantaine d’équipes internationales (professionnelles et étudiantes), aux qualifications du « Capture The Flag » européen « Cube Apocalypse » organisé par l’Université des Forces Armées Fédérales Allemandes (Munich, Allemagne).

• Dans le top 5 sur plus de 300 équipes étudiantes lors du challenge « DG’Hack » organisé par la direction générale de l’armement (DGA). TELECOM Nancy forme en trois ans des ingénieurs en informatique et sciences du numérique et propose, parmi 5 thèmes, une spécialisation en cyber-sécurité intitulée « Internet Systems and Security » qui bénéficie d’équipements technologiques de pointe telle une plateforme cyber-range et de l’expertise de ses enseignants-chercheurs et partenaires. L’école est par ailleurs membre du réseau européen CONCORDIA d’excellence en cyber-sécurité et de l’alliance européenne de compétences en cybersécurité Erasmus+ REWIRE, et participe au pôle de cyber-réservistes en collaboration avec le Ministère des Armées.

Les 4 et 5 janvier 2022, TELECOM Nancy organisera la 4e édition de son événement annuel de cyber-sécurité "Capture The Flag" sur la plateforme cyber-sécurité de l’école dans ses locaux à destination d’étudiants issus de plusieurs formations.