Cohesity et HPE renforcent leur partenariat

décembre 2019 par Marc Jacob

Les baies de stockage HPE Nimble Storage sont généralement utilisées pour la prise en charge de charges de travail critiques et à forts besoins en entrées et sorties (I/O).

Ces équipements offrent des performances et une disponibilité élevées pour les applications critiques. Protéger de telles applications par le biais d’une stratégie de sauvegarde reposant sur des hyperviseurs peut impacter négativement les performances des systèmes de production en environnements virtualisés.

Par exemple, bien qu’elles soient préférables aux approches reposant sur des agents, souvent requises par les systèmes plus anciens, les sauvegardes basées sur hyperviseur peuvent provoquer une paralysie de la machine virtuelle (VM). Cette dernière se produit lorsqu’est pris l’instantané basé sur l’hyperviseur et que les I/O sont temporairement interrompues par le système invité pour assurer une sauvegarde répondant aux besoins des applications.

Afin d’améliorer le processus de sauvegarde des machines virtuelles, Cohesity et HPE se sont associés pour intégrer nativement le logiciel Cohesity DataPlatform avec HPE Nimble Storage pour les environnements virtualisés. Grâce à cette intégration, il devient possible de protéger les applications exécutées sur HPE Nimble Storage à l’aide de snapshots d’appliances. Il en résulte une sauvegarde plus efficace ainsi qu’une meilleure performance applicative.

Quelques avantages de cette intégration native :

● Réduction du phénomène des machines virtuelles paralysées dans les environnements virtualisés

● Impact moins important sur l’environnement de production, meilleures performances applicatives

● Sauvegarde plus efficace

● Instantanés plus fréquents, ce qui permet une récupération plus granulaire, réduisant ainsi le risque d’interruption de service et améliorant la disponibilité des applications.

● Possibilité de sauvegarder plus de machines virtuelles en une seule opération

● Meilleur RPO (point de récupération) avec des snapshots HW fréquents et à faible impact

En outre, l’intégration Cohesity with Nimble Storage permet d’automatiser la création et la conservation des instantanés aussi bien dans les environnements de stockage HPE Nimble Storage que dans les environnements Cohesity à l’aide de stratégies standard créées au sein de l’interface utilisateur (IU) de Cohesity. Il permet également d’utiliser des scripts de pré et post-traitement pour une protection des données adaptée aux besoins des applications. Il est par exemple possible de restaurer des groupes de VMs pour des tests de reprise après sinistre. D’après les tests effectués en interne, avec la nouvelle intégration Nimble le temps de rétention du snapshot VM est passé de 49 minutes avec 20 VM sauvegardées simultanément à seulement 2 minutes.