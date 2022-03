Cloudian présente HyperCare

mars 2022 par Marc Jacob

Cloudian® annonce le lancement d’HyperCare, une nouvelle solution de gestion à distance (Remote Managed Service), dans le cadre de laquelle l’entreprise pourra assurer la gestion complète de ses services de stockage objet au sein du centre de données de ses clients. Pour les entreprises qui préfèrent gérer elles-mêmes leur infrastructure de stockage, Cloudian a également amélioré ses services existants avec une nouvelle offre de surveillance, Support Plus. HyperCare et Support Plus reflètent le leadership de longue date des solutions de type cloud public de Cloudian et leurs avantages sur site pour les entreprises.

Alors que les volumes de données continuent de croître et offrent de nouvelles opportunités en matière d’analyse et d’innovation, leur gestion et leur sécurisation est un véritable défi. Pour de nombreuses entreprises, ce défi est exacerbé par la difficulté croissante de recruter les professionnels du stockage dont elles ont besoin, avec des budgets souvent restreints.

Avec HyperCare, Cloudian relève ces défis, en confiant à ses experts en stockage la responsabilité de gérer les appliances et logiciels de stockage Cloudian de ses clients dans les centres de données de ces derniers. Cette gestion comprend :

• Une surveillance à distance

• Les mises à jours et extensions

• La gestion des incidents et des changements

• Des rapports mensuels sur le niveau de service et des bilans de fonctionnement

• Un conseiller dédié garantissant le bon fonctionnement des opérations en cours et leur planification

HyperCare libère ainsi les clients de toutes les tâches de gestion quotidiennes, et leur permet d’utiliser leurs ressources de stockage comme ils le feraient dans un cloud public, mais derrière leur pare-feu, et sous leur contrôle.

Support Plus : Une surveillance avancée pour assurer le bon déroulement des opérations

En complément de ses services existants, Cloudian a lancé Support Plus. Cette nouvelle offre fournit une surveillance avancée 24h/24 et 7j/7 pour tous les niveaux de service, ainsi que des conseils personnalisés sur la maintenance logicielle et matérielle et la gestion des clusters. Elle comprend également une assistance à distance pour les mises à jour.

Disponibilité : HyperCare et Support Plus sont disponibles dès maintenant auprès de Cloudian et de ses partenaires revendeurs. Comme les autres services de l’entreprise, ces produits sont disponibles avec les abonnements logiciels de Cloudian (pouvant être déployés sur l’équipement hardware choisi) et ses offres d’appliances.