Alteryx dévoile sa plateforme unifiée sur le cloud pour l’automatisation de l’analytique

mars 2022 par Marc Jacob

Alteryx, Inc dévoile Alteryx Analytics Cloud, sa plateforme d’analytique unifiée de bout en bout qui aide les entreprises à donner à tous les collaborateurs de l’entreprise les moyens de prendre des décisions plus éclairées à partir de leurs données. La disponibilité des nouvelles solutions Alteryx dans le cloud signifie que les utilisateurs n’ont besoin que d’un navigateur pour accéder à des informations, avec une configuration qui peut être effectuée en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. Les capacités low-code/no-code d’Alteryx permettent également à tout utilisateur d’extraire plus facilement des informations qui l’aideront à résoudre ses problèmes commerciaux les plus complexes.

Les données se déplacent de plus en plus vers le cloud, les entreprises adoptant des data warehouses et autres data lakes sur le cloud pour gérer des ensembles de données de plus en plus massifs, et recherchant des solutions analytiques compatibles avec le cloud. Cependant, la valorisation de leurs données - qu’elles soient sur le cloud ou sur site - reste hors de portée pour beaucoup. D’après une enquête commandée par Alteryx et réalisée par YouGov, seuls 12 % des employés ont déclaré avoir obtenu des résultats susceptibles de modifier leur activité grâce à l’analyse en libre-service.

Démocratiser l’analyse des données et faire en sorte que chaque employé ait accès aux informations sera essentiel pour que les entreprises restent compétitives. Alteryx répond à ce besoin massif du marché en proposant Alteryx Designer Cloud, Alteryx Machine Learning, Alteryx Auto Insights et Trifacta Data Engineering Cloud au sein d’Alteryx Analytics Cloud, une suite logicielle unifiée.

Alteryx Designer Cloud offre l’expérience familière de Designer avec un accès omniprésent pour tous les utilisateurs

Designer Cloud aide les clients à étendre la puissance de l’analyse au-delà des data scientists, des services informatiques et des départements de données et d’analyse, jusqu’aux groupes de secteurs d’activité. Tout utilisateur qui interagit avec des données peut désormais utiliser Designer Cloud pour préparer, mélanger et produire des données de manière très visuelle, sans code, via un navigateur, y compris sur Mac. Designer Cloud est interopérable avec le célèbre produit Designer Desktop d’Alteryx et les utilisateurs peuvent facilement collaborer et partager des workflows entre les deux applications.

Les utilisateurs peuvent également intégrer rapidement cette solution à leurs services cloud les plus utilisés (applications, bases de données et autres feuilles de calcul), notamment grâce aux connecteurs de stockage cloud disponibles pour des plateformes comme Amazon S3, Google Drive, Office 365 et Snowflake.

Alteryx Machine Learning permet à tout utilisateur professionnel d’utiliser les prédictions pour prendre des décisions plus intelligentes

Alteryx Machine Learning est une solution de modélisation automatisée native sur le cloud qui aide les collaborateurs à prendre des décisions basées sur les données. Au lieu de faire appel à des experts en Data Science pour coder des modèles de machine learning, les analystes commerciaux peuvent désormais construire, valider, itérer et explorer rapidement des modèles avec une expérience utilisateur guidée visuellement, tout en se familiarisant avec la Data Science grâce au mode Éducation.

Alteryx Auto Insights permet à chacun de capitaliser sur les données pour accélérer les actions et les décisions dans l’entreprise

Alteryx Auto Insights, anciennement Hyper Anna, est une solution analytique native sur le cloud computing qui fournit aux utilisateurs professionnels des informations automatisées basées sur l’IA. La solution fonctionne comme un analyste humain : elle trouve des histoires, des anomalies et des informations cachées dans les données, et fournit des résumés et des explications clairs axés sur ce qui compte dans l’organisation. Les utilisateurs ont ainsi la confiance nécessaire pour prendre eux-mêmes des décisions fondées sur les données, ce qui favorise la maîtrise des données dans l’ensemble de l’entreprise.

Trifacta Data Engineering Cloud aide les équipes informatiques et d’ingénieurs de la donnée à transformer l’analyse à l’échelle du cloud

Les entreprises déploient des architectures de données modernes basées sur des data warehouses sur le cloud et des applications et analyses en mode SaaS. Avec l’ajout de Trifacta à Alteryx Analytics Cloud, les ingénieurs de la donnée peuvent désormais piloter leurs analyses à l’échelle, ainsi que satisfaire l’appétit de leurs utilisateurs professionnels souhaitant obtenir des informations issues de ces grands ensembles de données sur le cloud afin de soutenir les efforts de transformation numérique.