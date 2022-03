Cloudflare va lancer une offre contre le phishing et les attaques par logiciels malveillants

mars 2022 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. annonce qu’il prévoit de mettre des outils professionnels de sécurité des e-mails à la disposition des clients Cloudflare dès la conclusion du processus d’acquisition d’Area 1 Security. Les e-mails restent l’une des plus grandes menaces pour la sécurité des entreprises de toutes tailles, mais les solutions existantes pour les sécuriser s’avèrent souvent coûteuses, excessivement complexes et difficiles à déployer pour certaines d’entre elles. Grâce à l’acquisition d’Area 1 Security, Cloudflare leur permettra de bénéficier facilement de solides outils de détection du phishing et des logiciels malveillants, le tout dans le cadre d’une approche Zero Trust intégrée de la sécurisation de l’ensemble des applications de l’entreprise.