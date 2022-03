La RegTech VIALINK lance la un système de vérification d’identité biométrique

mars 2022 par Marc Jacob

Selon le cabinet d’étude Juniper Research, les entreprises devraient subir plus de 206 milliards de dollars de pertes dues au piratage par usurpation d’identité entre 2021 et 2025. Deux rapports rédigés par l’Agence européenne en charge de la cybersécurité (ENISA) ont levé le voile sur de nouvelles fraudes identitaires à distance :

● Le vol ou la contrefaçon de vidéos présentant le visage de la personne usurpée,

● La reproduction du visage en 2D (impression photo) ou encore en 3D (en résine) afin de déjouer l’étape de la reconnaissance faciale.

Tiers de confiance certifié, VIALINK proposait déjà à ses clients la solution de vérification automatique des pièces d’identité la plus rapide du marché.

La RegTech va encore plus loin en proposant désormais une solution biométrique complète de vérification d’identité, de la vérification de la pièce d’identité à la reconnaissance faciale et à la détection du vivant.

La solution ID Verification contrôle l’identité des nouveaux clients à distance grâce au meilleur de l’IA et du Machine Learning. Pour cela, aucune installation n’est requise. Le smartphone ou la tablette de l’utilisateur suffit pour vérifier automatiquement et en temps réel les pièces d’identité de plus de 200 pays et territoires et pour prendre un selfie vidéo.

Pour les entreprises, les bénéfices sont multiples :

Expérience client fluide et transparente,

Minimisation des risques de fraude,

Meilleurs taux de conversion et donc optimisation des ventes.