UiPath fait évoluer son programme de partenariat technologique

mars 2022 par Marc Jacob

UiPath annonce le lancement de son Programme de Partenariat Technologique enrichi, qui réunit des revendeurs de logiciels indépendants (ISV) innovant aux côtés d’UiPath pour fournir des applications et des solutions complètes à leurs clients communs. Le programme de partenariat technologique d’UiPath comprend désormais de nouvelles offres techniques, commerciales et marketing qui permettent aux partenaires de développer, tester et commercialiser leurs applications, mais aussi promouvoir des offres complémentaires.

Le renforcement du programme s’inscrit dans la stratégie de UiPath d’accompagner l’accélération de la demande mondiale pour les solutions d’automatisation. En effet, selon un récent livre blanc d’IDC Thought Leadership[1], « les bénéfices attendus de l’utilisation du logiciel d’automatisation des processus robotiques (RPA) par les clients d’UiPath vont croître à une allure considérable, passant de 7 milliards de dollars dans le monde en 2021 à 55 milliards de dollars en 2025 ». En outre, une enquête UiPath menée en 2022 auprès de cadres américains révèle que 78 % d’entre eux sont très ou assez susceptibles d’investir davantage dans l’automatisation pour compenser l’impact de la pénurie de main-d’œuvre.

Ainsi, UiPath enrichit son programme pour aider ses partenaires technologiques à être innovants et plus compétitifs sur leurs marchés existants ou nouveaux.

Les nouvelles fonctionnalités du Programme de Partenariat Technologique sont les suivantes :

● Automatisation de la création : UiPath investit dans des outils permettant à ses partenaires de créer plus rapidement leurs propres plateformes. Il se verront également offrir un meilleur accès aux licences d’évaluation, du matériel de formation pour optimiser leur travail de création et une assistance conjointe permettant au partenaire et à UiPath de développer sa plateforme et d’élargir sa clientèle.

● Ventes et Développement Commercial : Les partenaires technologiques peuvent désormais monétiser leur référencement via la UiPath Marketplace, mieux faire connaître leur entreprise et leur référencement auprès des équipes commerciales UiPath, et tirer parti des connaissances des experts UiPath pour étendre leur offre à de nouveaux secteurs ou activités.

● Fonctionnalités Marketing : UiPath offre aux partenaires technologiques de nombreuses possibilités, notamment l’accès au programme Partner Marketing, une solution de campagne marketing clé en main. Ce programme permet aux entreprises de promouvoir leur partenariat avec UiPath et la valeur apportée à leurs clients grâce à un catalogue de campagnes marketing prêtes à l’emploi. Les partenaires technologiques peuvent également faire figurer leur répertoire et les informations relatives à leur entreprise sur le site Web et le portail UiPath.

Les petites et moyennes entreprises technologiques ont des besoins et des compétences uniques. Pour servir ce marché, le programme de partenariat technologique UiPath propose deux niveaux de partenariat : un niveau gratuit en libre-service et un niveau payant, ce dernier offrant une plus grande assistance et des avantages supplémentaires pour faire évoluer son adhésion plus rapidement. Ce programme amélioré de partenariat technologique est adapté aux besoins, aux ambitions et aux aspirations de chaque partenaire.