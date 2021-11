Cloudflare est désigné leader en matière de développement Edge

novembre 2021 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. a été désigné comme leader par Forrester Research, Inc. dans son rapport « The Forrester New Wave™ : Edge Development Platforms » (The Forrester New Wave™ : platesformes de développement Edge), du quatrième trimestre 2021. La plateforme pour les développeurs Cloudflare Workers s’est démarquée à travers huit critères, dont l’expérience des développeurs, le modèle de programmation, les intégrations et la roadmap.

« Grâce à la plateforme Workers de Cloudflare, nous espérons pouvoir permettre à la prochaine entreprise visant le milliard de dollars de capitalisation d’appuyer l’intégralité de son activité sur Cloudflare », déclare Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. « Que vous soyez développeur indépendant, une PME ou une grande entreprise, la possibilité de développer des applications capables de résoudre des problèmes concrets et de s’exécuter en quelques secondes constitue un avantage certain. Surtout lorsque cette possibilité peut s’exercer dans le monde entier, avec moins de code et plus rapidement. »

Dans son rapport, Forrester note que « Cloudflare assure une expérience intuitive aux développeurs grâce à un déploiement rapide du code mis à jour au niveau mondial et à des épisodes de démarrage à froid minimaux. » Le rapport se poursuit en ces termes : « Associée à sa portée internationale, l’étendue de la plateforme Edge de Cloudflare constitue une bonne solution pour les équipes de développement qui souhaitent produire des sites web performants, prendre en charge le contenu personnalisé et se défendre contre les attaques. »

Lancée en 2017, la plateforme serverless Edge Cloudflare Workers aide les développeurs à déployer du code instantanément aux quatre coins du monde, en bénéficiant d’un service fiable, d’une évolution et de performances exceptionnelles. La plateforme Workers fonctionne à l’échelle mondiale par défaut, car elle achemine automatiquement le trafic sur le réseau Cloudflare, couvrant plus de 250 villes réparties dans plus de 100 pays. Depuis son lancement, Cloudflare a augmenté la vitesse de Cloudflare Workers de 30 %, éliminé les démarrages à froid et fait évoluer la plateforme afin d’inclure des solutions de traitement, de stockage et de services front-end permettant de redéfinir les possibilités de développement edge. Plus de 100 000 développeurs à travers le monde font aujourd’hui appel à Cloudflare Workers pour :

• Déployer du code instantanément aux quatre coins du monde : les développeurs peuvent mettre à jour leur code et le déployer dans le monde entier en 15 secondes ; un gain de temps par rapport aux durées chiffrées en minutes nécessaires à la mise à jour sur d’autres plateformes serverless.

• Profiter d’une sécurité et d’une fiabilité immédiates : la plateforme Workers est conçue pour faire face aux dernières menaces et propose de nombreuses fonctionnalités de sécurité par défaut, notamment la protection Cloudflare contre les attaques DDoS.

• Bénéficier d’une intégration parfaite à d’autres outils : l’intégration à une vaste gamme de fournisseurs de stockage, de bases de données, de clouds publics et des API permet aux développeurs de créer exactement ce qu’ils souhaitent à l’aide des outils dont ils disposent déjà.

Forrester a évalué neuf fournisseurs participants en fonction de 10 critères, parmi lesquels l’expérience des développeurs, le modèle d’exécution de la plateforme, l’ampleur de la charge de travail et les intégrations de produits de sécurité.