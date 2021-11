Dell Technologies leader 2021 dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour les systèmes de fichiers distribués et le stockage objets

novembre 2021 par Patrick LEBRETON

Gartner® prévoit que d’ici 2026, les grandes entreprises tripleront leur capacité de données non structurées stockées sous forme de fichiers ou de stockage objet sur site, en périphérie ou dans le cloud public, par rapport à 2021. Les entreprises ont besoin d’une infrastructure de stockage assurant et protégeant les charges de travail actuelles et futures.

Selon l’étude Gartner®, qui a évalué les systèmes de stockage Dell EMC_PowerScale et ECS, Dell Technologies est classé leader du Magic Quadrant pour sa capacité d’exécution.

Brian Henderson, directeur du marketing des produits de stockage de données non structurées chez Dell Technologies, a déclaré : « Chez Dell Technologies, nous avons le privilège de recevoir à nouveau cette reconnaissance. Ce titre témoigne notre engagement à proposer à nos clients des plateformes de stockage évolutives et flexibles avec un bon retour sur investissement, pour qu’ils puissent innover davantage, tirer tous les bénéfices de leurs données et rester compétitifs. »

PowerScale et ECS offrent une gestion simplifiée, des performances optimisées et de la flexibilité - à la périphérie, dans le datacenter ou dans le Cloud - pour permettre aux organisations d’innover réellement en exploitant tout le potentiel de leurs données afin de les aider dans leurs décisions stratégiques. PowerScale et ECS facilitent la connexion, la gestion, la protection et la sécurité des données, quel que soit l’endroit où elles sont hébergées, tout en éliminant les silos de stockage.

Dell Technologies continue d’investir massivement dans l’optimisation de ses solutions de stockage, dans le but de créer davantage de valeur pour ses clients. Vous trouverez ici plus d’informations sur la nomination de Dell Technologies.