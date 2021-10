Zoom nommée leader dans le Magic Quadrant™ 2021 par Gartner® pour les communications unifiées en tant que service

octobre 2021 par Marc Jacob

Le rapport a analysé 14 sociétés dans l’espace UCaaS, en désignant Zoom comme un leader.

« Nous sommes honorés que Gartner ait nommé Zoom leader du Magic Quadrant pour les UCaaS pour la deuxième année consécutive », a déclaré Eric S. Yuan, PDG de Zoom. « Zoom s’engage à fournir une technologie sans friction, fiable et sécurisée pour renforcer les effectifs modernes et distribués, et nous sommes convaincus que nous avons été reconnus en raison de la commodité et de l’accessibilité de nos solutions UCaaS, y compris Zoom Meetings, Zoom Chat et Zoom Phone. Nous continuerons à travailler dur pour répondre aux demandes de communication actuelles et émergentes et offrir du bonheur à tous nos clients du monde entier. »