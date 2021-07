Cloud Temple obtient la certification "Azure Advanced Specialist" de Microsoft

juillet 2021 par Marc Jacob

Cloud Temple, entreprise de services numériques spécialisée dans le développement, la transformation, l’hébergement et l’infogérance d’applications critiques d’entreprise, annonce qu’elle vient d’être retenue par Microsoft pour rejoindre ses 81 partenaires mondiaux bénéficiant de cette certification ultime.

Obtenue sur la base d’un audit réalisé par une société tierce indépendante, cette certification témoigne d’une spécialisation avancée sur une compétence spécifique qui, dans le cas de Cloud Temple, concerne plus particulièrement la modernisation des applications web dans Microsoft Azure et la gestion des services associés. A noter que seuls les partenaires répondant à des critères stricts en matière de succès clients et de compétences techniques peuvent prétendre à la spécialisation avancée ‘Modernisation des applications Web dans Microsoft Azure’.