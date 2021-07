MOBOTIX certifié SySS pour la cybersécurité de ses solutions

juillet 2021 par Marc Jacob

MOBOTIX annonce la certification de la sécurité de la plate-forme vidéo intelligente MOBOTIX 7 et des caméras de sécurité MOBOTIX Mx6 par la société indépendante SySS GmbH, confirmant ainsi la meilleure cybersécurité possible des produits et solutions MOBOTIX.

Au cours des tests, les composants matériels et logiciels sont soumis à des attaques simulées de pirates informatiques dans plusieurs scénarios. Ceux-ci correspondent aux cyberattaques actuelles, qui ont récemment conduit à des écoutes et des détournements de données dans le monde entier. Les testeurs de SySS GmbH connaissent les méthodes d’attaque récentes des systèmes informatiques et recherchent comment empêcher l’intrusion dans les infrastructures numériques. Grâce à ce savoir-faire exclusif, SySS GmbH teste les paysages informatiques et recherche les faiblesses et les failles de sécurité.

Avec MOBOTIX, les clients peuvent être sûrs qu’ils continueront à être protégés contre les cyberattaques. La plateforme MOBOTIX 7 et la série de caméras Mx6 de MOBOTIX font partie des systèmes leaders sur le marché des applications de caméras IoT. Ils sont appréciés dans le monde entier pour leur robustesse, leur durabilité et leurs solutions économes en énergie. Malgré son approche décentralisée, le système est conforme aux normes ONVIF et H.264. En outre, tous les produits et solutions MOBOTIX sont intégrés dans la stratégie globale de cybersécurité, dont les mesures globales sont regroupées dans le concept MOBOTIX Cactus.