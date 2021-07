SentinelOne est officiellement cotée à la bourse de New York sous le symbole "S"

juillet 2021 par Marc Jacob

SentinelOne est désormais une société cotée à la bourse de New York sous le symbole "S". Ce lancement sur le marché financier vient valider l’innovation et l’investissement engagés par l’entreprise pour se placer parmi les pionniers de l’utilisation de l’IA comportementale.

Les preneurs fermes ont reçu une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 5 250 000 actions ordinaires de catégorie A supplémentaires de SentinelOne au prix de l’offre publique initiale, moins les escomptes et les commissions de prise ferme.

En plus des actions vendues dans le cadre de l’offre publique, SentinelOne a annoncé la vente simultanée de 1 428 568 actions de ses actions ordinaires de catégorie A à certains de ses actionnaires existants, à un prix par action égal au prix de l’offre publique initiale, dans le cadre d’un placement privé. La vente de ces actions ne sera pas enregistrée au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié.

La clôture de l’offre publique initiale n’est pas conditionnée par la clôture du placement privé simultané.

Morgan Stanley et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en qualité de chefs de file et représentants des preneurs fermes pour l’offre proposée. BofA Securities, Barclays et Wells Fargo Securities interviennent en tant que gestionnaires actifs de l’offre. UBS Investment Bank, Jefferies LLC, et Deutsche Bank Securities Inc. sont nommés gestionnaires de livres supplémentaires. Piper Sandler, BTIG, Cowen, Needham & Company, LLC, Loop Capital Markets LLC, Drexel Hamilton et R. Seelaus & Co. LLC sont co-gestionnaires de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) le 29 juin 2021. L’offre est faite uniquement au moyen d’un prospectus. Pour les modalités de l’opération, contactez : Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 ou Goldman Sachs & Co. LLC,