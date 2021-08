Clés de sécurité FIDO – Amazon renforce la sécurité pour les clients AWS

août 2021 par Marc Jacob

Amazon a récemment annoncé son intention de fournir aux clients AWS éligibles des clés de sécurité FIDO gratuites. Cette annonce fait suite à la rencontre entre l’entreprise et le président Joe Biden à la Maison Blanche la semaine dernière pour discuter de la manière dont le gouvernement et le secteur privé peuvent améliorer la cybersécurité.

Alors que les menaces et les attaquants deviennent de plus en plus sophistiqués, l’authentification multi-facteurs basée sur les normes ouvertes de l’Alliance FIDO devient de plus en plus le choix de facto pour protéger les infrastructures critiques.

Si nous regardons les cinq dernières années, il est difficile de citer une faille qui ne soit pas liée à des informations d’identification volées. Par ailleurs, des centaines de millions de données personnelles volées sont revendues sur le dark web à une fréquence alarmante. Il s’agit d’une menace claire et actuelle pour l’économie et la sécurité nationale de tout pays, ainsi que pour la société elle-même.

Non seulement cette mesure protégera le nombre croissant d’entreprises qui fonctionnent sur AWS, mais elle contribuera à instaurer de meilleures pratiques d’authentification dans l’ensemble de l’entreprise, car ces clés peuvent être utilisées dans de nombreux autres services professionnels (par exemple, G Suite, Github, Dropbox, Stripe) et grand public (Facebook, Twitter, Coinbase, services bancaires).