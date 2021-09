Clear Skye nomme Cyril Patou Regional Director of France, Alps and Southern Europe

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Dans le cadre de l’extension de ses opérations dans la zone EMEA, Clear Skye nomme Cyril Patou aux fonctions de Regional Director of France, Alps and Southern Europe.

Cyril Patou est un expert de l’industrie de la gestion des identités et des accès, avec plus de dix années d’expérience dans la mise en œuvre et l’optimisation avec succès de solutions de gestion des identités. Avant de rejoindre Clear Skye, il dirigeait les opérations en France de Ping Identity et a occupé auparavant diverses fonctions à responsabilité chez One Identity et Arismore.