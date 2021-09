Atos et Intigriti lancent un service de bug bounty intégré

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

En combinant la plateforme d’Intigriti et les services de cybersécurité d’Atos, les clients auront accès à un interlocuteur unique et une approche approfondie de la détection de vulnérabilités et de leur remédiation. Les consultants d’Atos accompagneront de A à Z l’entreprise cliente dans la création et la gestion de ses programmes de Bug Bounty en proposant un audit préalable, des tests d’intrusion, l’analyse des rapports de la plateforme, la classification des failles, le suivi, la remédiation, ou encore des services de détection et de réponse gérés.