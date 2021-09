Colt s’engage à atteindre l’objectif de zéro émission nette à l’échelle mondiale d’ici 2030

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Colt Technology Services et Colt Data Centre Services (DCS) s’engagent à atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone pour toutes leurs activités d’ici 2030. En tant qu’acteur clé de l’industrie technologique, cet engagement s’inscrit dans le cadre d’un ambitieux programme visant à accélérer la transition vers une économie zéro carbone grâce au développement de technologies d’aujourd’hui et de demain.

Colt a fixé des objectifs de réduction des émissions complets et fondés sur des données scientifiques, approuvés par la Science-Based Targets Initiative (SBTi). Il réduira ses émissions de portée 1 et 2 de 46 % d’ici 2030 et travaillera en étroite collaboration avec ses fournisseurs pour réduire de manière significative les émissions de portée 3 tout au long de sa chaîne d’approvisionnement, afin de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2°C d’ici 2030. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement durable du groupe, qui est au cœur de son ADN et de sa future stratégie commerciale.

Les objectifs ambitieux fixés par le groupe Colt comprennent des objectifs intermédiaires, démontrant la crédibilité de Colt et son engagement à agir immédiatement. Ces objectifs sont les suivants

•75 % d’électricité renouvelable pour tous les sites dans le monde d’ici 2023.

•93 % des émissions de la chaîne d’approvisionnement alignées sur le SBT 1,5C d’ici 2025

•38 % de véhicules électriques dans la flotte de l’entreprise d’ici 2025 et 75 % d’ici 2030.

•Passage à 100 % de gaz renouvelable d’ici 2030

La stratégie de Colt sur les enjeux climatiques sera axée sur la réduction interne des émissions de carbone dans l’ensemble de ses activités et services. Cela implique de mesurer et de divulguer l’impact du Groupe sur le climat et de réduire les émissions de carbone conformément aux recommandations scientifiques. Toute émission que le Groupe ne peut pas réduire sera financée par une compensation d’élimination du carbone à haute intégrité.