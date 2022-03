Clear Skye, la start-up spécialiste de la gestion des Identités

mars 2022 par Patrick LEBRETON

La jeune start-up Clear Skye fournit des solutions de gestion du cycle de vie et de gouvernance des identités pour un large éventail de secteurs verticaux, rendant les accès plus simples à gérer. Construit sur ServiceNow, Clear Skye IGA transforme les environnements digitaux des équipes en alignant la gestion des identités avec des fonctions critiques de ServiceNow telles que ITSM, CMBD, GRC et des opérations de sécurité, tout ceci de manière centralisée.

Alors que de nombreuses entreprises à travers le monde prennent conscience de la valeur d’une approche de la gouvernance et de l’administration des identités basée sur une plate-forme unique, le spécialiste de la gouvernance des identités, étend ses opérations dans la zone EMEA pour répondre à la croissance de la demande pour ses solutions de Gouvernance et d’Administration des Identités (IGA).

Clear Skye aide ses clients à relever leurs défis en matière de gouvernance des identités grâce à son approche réellement innovante de la gouvernance des identités. La start-up réinvente l’accès aux identités d’entreprise et les logiciels de gestion des risques pour faciliter la gestion du problème compliqué de la gouvernance des identités. Construit nativement sur ServiceNow, Clear Skye supprime le besoin d’une solution autonome de gouvernance et d’administration des identités (IGA) en faveur de l’exploitation de la plate-forme Now. Clear Skye offre un moyen unique de simplifier le déploiement de fonctions essentielles de gouvernance des identités, tout en réduisant le coût total d’acquisition.

Tant le succès des clients que l’innovation des produits peuvent être attribués au talent et à l’expertise de l’équipe Clear Skye, qui connaît aujourd’hui une croissance rapide. Ces derniers mois, l’embauche a augmenté de 70 % et l’entreprise connait une expansion notable de son équipe de direction.