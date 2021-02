Citrix nommée parmi les vainqueurs des prix « Best-Of » 2021 de la cybersécurité d’Expert Insights

février 2021 par Marc Jacob

Les prix d’Expert Insights sont décernés à l’issue d’un processus d’évaluation impliquant les éditeurs d’Expert Insights et des experts techniques forts de dizaines d’années d’expérience dans le secteur de la cybersécurité.

Citrix Endpoint Management™ a été reconnue dans la catégorie Unified Endpoint Management (UEM), récompensant les meilleurs fournisseurs qui permettent aux entreprises de surveiller et gérer de manière centralisée tous les endpoints reliés à leur réseau, y compris les clients et les appareils mobiles. Citrix Gateway™ a été nommée dans la catégorie Best-Of des VPN d’entreprise, récompensant les meilleurs fournisseurs qui proposent des réseaux privés virtuels pour professionnels.

Les prix ont été décernés aux fournisseurs en fonction des caractéristiques techniques, de la facilité d’utilisation, de la présence sur le marché et des avis clients vérifiés sur Expert Insights.

Citrix Workspace™, Citrix Endpoint Management™ et Citrix Gateway™ permettent aux entreprises d’offrir un accès personnalisé aux systèmes, aux informations et aux outils nécessaires à leur personnel dans le cadre d’une expérience unifiée, et d’appliquer des politiques de sécurité en fonction du comportement et de l’environnement des utilisateurs afin qu’ils puissent travailler partout, à tout moment et comme ils le souhaitent en ayant la garantie que leurs applications, informations et appareils sont sécurisés.

