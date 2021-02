Commvault nomme Jamie Farrelly au poste de VP EMEA, Channel et Alliances

février 2021 par Marc Jacob

Dans son nouveau rôle, Jamie Farrelly supervisera l’organisation des partenaires EMEA de Commvault, en se concentrant sur la mise en œuvre des meilleures pratiques d’engagement du channel et des programmes.

Jamie Farrelly apporte plus de 20 ans d’expérience dans les organisations de distribution et de vente, des multinationales aux jeunes entreprises. En arrivant chez Commvault après avoir occupé le poste de vice-président EMEA channel chez Veritas Technologies, il apporte une richesse d’informations, une compréhension du marché et une analyse concurrentielle à long terme des offres et des capacités programmatiques de Commvault qui permettront de maximiser la croissance et la rentabilité pour tous les niveaux de partenaires.

Jamie rejoint l’équipe de direction de Commvault EMEA de Marco Fanizzi, vice-président des ventes EMEA, en parfaite adéquation avec John Tavares, récemment nommé vice-président channel et alliances de la société, afin de garantir la mise en œuvre locale des meilleures pratiques mondiales.