Entrust Identity disponible en mode MSP chez Infinigate

février 2021 par Marc Jacob

Dorénavant, la gestion des identités et des accès en mode managé Entrust IDaaS (Identity As A Service), est disponible dans l’ensemble des filiales européennes du distributeur à valeur ajoutée Infinigate Group. En plus du traitement centralisé des consommations et des factures, Infinigate MSP offre un large éventail de services de vente et de support technique à ses partenaires MSP.

Infinigate voit dans l’extension de son portefeuille vers l’authentification fort une véritable opportunité. "La demande dans le domaine de l’authentification et de la gestion des identités connaît actuellement une croissance massive", explique Loup Fred Regent, Business Unit Manager MSP chez Infinigate France. "Nous le constatons dans les discussions avec nos partenaires et nous le voyons dans les résultats de nombreuses études. Notamment en raison de la RGPD et de la généralisation du télétravail, beaucoup de MSSP considèrent ce sujet comme prioritaire. Je suis donc très heureux que nous ayons la solution IDaaS d’Entrust dans notre portefeuille. Nos partenaires étendent simplement leurs services de sécurité avec une plate-forme centrale en cloud qui sécurise leurs clients finaux avec des systèmes d’authentification forte. L’équipe Infinigate prend en charge le développement et la distribution du service. Quant à la facturation, elle est centralisée dans le portail MSP d’Infinigate".

"L’expansion à l’échelle européenne de notre partenariat avec Entrust est une véritable opportunité", ajoute Patric Berger, Directeur Général d’Infinigate France. "Avec nos partenaires, nous pouvons désormais mieux répondre aux exigences élevées du marché des MSP dans le domaine de l’authentification et de la protection de l’identité numérique. Cela soutient notre stratégie visant à construire une offre de solutions de sécurité gérées de haute qualité dans toutes les régions, que nous enrichissons avec des services MSP ciblés pour nos partenaires".

"En travaillant avec Infinigate, nous pouvons encore étendre notre présence en Europe et fournir à nos clients des solutions de sécurité avancées sur lesquelles ils peuvent compter à tout moment", déclare Kieran Hernon, Vice-Président Régional des ventes d’identité numérique EMEA chez Entrust. "En élargissant notre partenariat, nous combinons l’expertise régionale et l’expérience d’Infinigate avec les produits et services de pointe d’Entrust afin de garantir que les clients finaux obtiennent la meilleure solution possible."

Pour découvrir Entrust IDaaS les partenaires sont invités à s’inscrire à la table ronde virtuelle d’Infinigate MSP qui se tiendra le jeudi 25 mars, de 10h à 11h30 (https://zoom.us/webinar/register/84...)