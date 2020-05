Citrix étoffe son offre Remote PC Access

mai 2020 par Marc Jacob

Citrix Systems, Inc. annonce l’extension de sa solution Remote PC Access au Cloud, en l’intégrant à Citrix Desktop Service et Citrix Desktop Essentials. Les entreprises de toutes tailles peuvent ainsi fournir des postes de travail virtuels standard et garantir une expérience haute performance, pour permettre à leurs collaborateurs d’accéder en toute sécurité à l’ensemble des applications, informations et ressources dont ils ont besoin pour rester productifs en télétravail.

Avec Citrix Remote PC Access, les services IT peuvent rapidement et facilement mettre en place des accès à des postes de travail virtuels complets. Il leur suffit pour cela d’installer un petit client (VDA), grâce auquel les utilisateurs peuvent se connecter à distance et en toute sécurité à leurs ordinateurs Windows ou Linux, partout et sur la plupart des périphériques. Remote PC Access s’affranchit de l’usage d’un VPN et permet d’appliquer des mesures de sécurité telles que l’authentification multi-facteurs afin de sécuriser les contenus confidentiels. Une interface rassurante pour accompagner les bouleversements actuels

Déjà incluse dans Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced/Premium et Citrix Workspace Premium Plus, la solution Remote PC Access fait désormais partie des offres Citrix Virtual Desktops Essentials et Citrix Virtual Desktops Service. Avec Citrix Virtual Desktops Service, les entreprises peuvent déployer Remote PC Access sur des postes de travail physiques ainsi que sur des infrastructures de postes de travail virtuels, sur-site ou dans n’importe quel cloud public. Parallèlement, Citrix Virtual Desktops Essentials Service, un service mensuel disponible sur Azure Marketplace, permet d’effectuer des déploiements sur des postes de travail virtuels hébergés sur Azure.