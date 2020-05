SSD M.2 de Verbatim est lancé

mai 2020 par Marc Jacob

Grâce aux puces flash 3D NAND haut débit et au contrôleur dernière génération, le temps de réaction du système est amélioré. Les temps de démarrage, d’arrêt et de chargement sont plus rapides et le fonctionnement multitâches est plus fluide afin de bénéficier d’une meilleure productivité.

Deux nouveaux modèles disponibles

• Le SSD Vi3000 NVMe PCIe M.2 : parfaitement adapté à l’interface NVMe

L’interface NVMe a été conçue spécifiquement pour la technologie SSD afin d’obtenir des performances maximales tout en réduisant les blocages et les temps de latence. Les SSD Vi3000 NVMe PCIe M.2 de Verbatim en tirent pleinement parti, en produisant des vitesses de lecture/écriture très rapides allant jusqu’à 3 100 / 2 900 Mo/s* respectivement, soit 50 fois plus vite qu’un disque dur ordinaire.

• Le SSD Vi560 S3 M.2 : pour prolonger la durée de vie d’un ordinateur

Pour ceux qui ne disposent pas de l’interface NVMe PCIe, le SSD Vi560 S3 M.2 de Verbatim peut donner un nouveau souffle à un ancien système en améliorant un disque dur mécanique fatigué ou un ancien SSD NAND 2D. Offrant des vitesses transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et jusqu’à 520 Mo/s en écriture (soit 10 fois plus vite qu’un disque dur), ils peuvent véritablement transformer les niveaux de performance et de productivité de tout PC ou ordinateur portable équipé d’un disque dur.