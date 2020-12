Citrix Virtual Apps and Desktops - version 1912 de LTSR Premium Edition - a obtenu la certification Common Criteria

décembre 2020 par Marc Jacob

Citrix annonce que Citrix Virtual Apps and Desktops - version 1912 de LTSR Premium Edition - a obtenu la certification Common Criteria. Cette certification permet aux services achats d’acquérir la solution - désormais reconnue comme fiable dans 30 pays- et ce de manière rapide, efficace et conforme à leurs politiques locales.

La certification Common Criteria est un programme de sécurité international dans le cadre duquel des laboratoires accrédités testent et évaluent les produits informatiques par rapport à une norme convenue par plus de 30 pays. "Cette certification prouve notre engagement permanent à fournir des logiciels sécurisés à nos clients et apporte un niveau élevé d’assurance en matière de cybersécurité ainsi qu’une confiance dans la sécurité du réseau pour notre gamme de produits" a déclaré Steve Nguyen, vice-président et directeur général du secteur public américain chez Citrix.

Nommé leader des solutions de client virtuel (VCC) dans le MarketScape d’IDC « Worldwide Virtual Client Computing 2019-2020 Vendor Assessment » , la solution Citrix Virtual Apps and Desktops, fournie dans le cadre de Citrix Workspace™, permettent aux entreprises d’offrir un accès personnalisé aux systèmes, informations et outils dont leurs collaborateurs ont besoin en appliquant des politiques de sécurité basées sur le comportement et l’environnement de l’utilisateur afin qu’ils puissent travailler quand, où et comment ils le souhaitent avec la certitude que leurs applications, leurs informations et leurs dispositifs sont sûrs.

Voici les organismes du secteur public qui peuvent désormais bénéficier de la solution :

• Les services de santé et les services sociaux peuvent accroître l’efficacité des travailleurs sociaux, des soignants et de leurs sous-traitants afin qu’ils puissent s’adapter à leur rythme de travail.

• Les premiers secours peuvent assurer la circulation des informations critiques pour permettre les meilleures réponses possibles, du répartiteur du centre d’appels au personnel d’urgence sur le terrain.

• Les services pénitenciers peuvent simplifier la façon dont ils fournissent l’accès aux ressources juridiques, aux cours en ligne et aux outils de recherche d’emploi pour les détenus et les libérés conditionnels.

• Les services d’immatriculation de véhicules peuvent améliorer leur capacité à fournir des services et à accroître la satisfaction des citoyens grâce à des opérations plus efficaces et à des kiosques en libre-service.

• Les bibliothèques peuvent réduire les coûts et les risques liés à l’accès du public à leurs ordinateurs et internet.

• Les systèmes judiciaires et les tribunaux peuvent offrir un accès à distance aux dossiers et aux applications de gestion des affaires afin de contribuer à l’efficacité de la justice.

• Le ministère des armées peut veiller à ce que les membres de leurs différents services aient accès aux données dont ils ont besoin pour prendre des décisions cruciales afin d’assurer la sécurité de la nation.

Les solutions Citrix offrent plusieurs des avantages en termes de coûts et de productivité, et des centaines d’organismes publics dans le monde entier les utilisent pour fournir à leurs employés un accès mobile transparent aux ordinateurs de bureau qui améliorent leur efficacité et leur productivité.