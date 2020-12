Arrow Electronics signe un accord d’agrégation commerciale à destination des PME / ETI avec Broadcom pour l’Europe

décembre 2020 par Marc Jacob

L’accord englobe le soutien et les stratégies de distribution du vaste portefeuille de solutions de sécurité de Symantec, à la suite de son acquisition par Broadcom à la fin 2019. Dans le cadre de l’accord, Arrow fournira directement une assistance de support technique aux clients PME / ETI de Broadcom et soutiendra le channel en générant des opportunités, en stimulant les renouvellements et en facilitant la montée en compétence de sa communauté de partenaires.

La relation de confiance entre Arrow et Symantec existe depuis près de 20 ans. Arrow s’engage à continuer d’investir de manière significative dans des stratégies de commercialisation et à favoriser les initiatives auprès du Channel. Symantec Endpoint Security et Symantec Email Security Service sont disponibles exclusivement via ArrowSphere dans la zone EMEA, la plateforme multi-cloud d’Arrow.