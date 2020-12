Valérie Reiner, de Berger-Levrault, élue au CA de l’AFIA

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

En poste chez Berger-Levrault depuis plus de 30 ans, Valérie Reiner a occupé successivement les fonctions de Directrice de Production, Responsable d’activité Conseil et Formation, Directrice de la Formation et du contrôle de gestion et Chef de projet informatique.

Son élection au sein de l’AFIA illustre l’investissement de Berger-Levrault pour la recherche en Intelligence Artificielle. L’éditeur avait d’ailleurs créé au sein de l’AFIA le collège industriel, où siège Valérie Reiner.

Pour mémoire, l’AFIA, fondée en 1989, vise à regrouper et à faire croître la communauté française en Intelligence Artificielle, et à en assurer la visibilité.