Citrix® simplifie la mise à disposition et la sécurité des applications

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Citrix Systems, Inc. annonce la disponibilité de Citrix App Delivery and Security Service™, une nouvelle solution cloud basée sur les intentions qui automatise ce processus en temps réel.

Citrix App Delivery and Security a été conçu pour aider les services IT à transformer la mise à disposition applicative en s’affranchissant de ce processus lent et manuel largement basé sur des hypothèses.

Principales caractéristiques de l’offre :

•Approche basée sur les intentions : traduit automatiquement les intentions métier et techniques en politiques et configurations de mise à disposition et de sécurité. Par exemple, les administrateurs peuvent spécifier un seuil de latence applicative toléré maximal pour une région donnée, puis les serveurs et systèmes s’adapteront pour respecter ces spécifications lors de la mise à disposition des applications.

•Auto-correction et optimisation continue : la solution détecte et corrige automatiquement les problèmes de mise à disposition applicative comme la détérioration des performances, les nouvelles demandes et les pannes. Lorsqu’un serveur trop lent est identifié, il peut être automatiquement exclu du pool d’équilibrage de charge.

•Sensible à l’état d’Internet : collecte et analyse 10 milliards de points de données par jour provenant de plus d’un milliard d’utilisateurs dans 50 000 réseaux et 200 pays pour offrir une visibilité en temps réel sur l’état d’Internet, via Citrix Intelligent Traffic Management™. Grâce à ces données, l’IT peut optimiser l’expérience applicative d’utilisateurs individuels et spécifier les meilleurs emplacements pour des sites d’hébergement supplémentaires en cas d’augmentation du trafic, pour respecter les niveaux de service.

•Sécurité des applications et des API intégrée : protège les ressources les plus précieuses et les plus vulnérables de manière holistique, grâce à l’intégration d’un pare-feu pour applications Web, de la gestion des bots et de la protection des API.

Disponibilité

Le service Citrix Application Delivery and Security sera disponible au quatrième trimestre 2021.