AxBx lance CyberCare

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

L’offre CyberCare d’AxBx propose aux PME, aux TPE, aux indépendants et aux professions libérales, un accompagnement cyber, qui leur permet de réduire leurs vulnérabilités, de se protéger et de réagir en cas d’attaque ou de faille de sécurité. La solution se présente sous forme d’un abonnement qui assure un accompagnement dans la durée et qui permet à l’entreprise de lisser sa dépense cyber sur l’année.

CyberCare se présente sous la forme d’un « package » cyber qui comprend à la fois des prestations de conseil, l’accompagnement, et des solutions de protection : antivirus/antimalware, pare-feu, sauvegarde sécurisée, coffre-fort à mots de passe.

La solution CyberCare d’AxBx inclut :

• Un bilan de cybersécurité initial pour permettre à l’entreprise de savoir où elle se situe dans son niveau d’exposition et son niveau de protection cyber ;

• Un audit de cybersécurité approfondi ;

• La mise en place d’une protection complète : antivirus/antimalware, pare-feu, gestionnaire de mots de passe sécurisé, et sauvegarde sécurisée des données critiques ;

• Une veille et une information continue personnalisée pour l’entreprise pour l’alerter des attaques en cours et des mises à jour critiques à installer ;

• Un accompagnement en cas de cyber-incident avec remédiation, désinfection, assistance pour la restauration, et accompagnement au dépôt de plainte.