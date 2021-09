TIBCO aide les entreprises à prendre le virage du digital

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Nouveautés des principales solutions TIBCO Connect :

• TIBCO Cloud™ Integration : grâce à de nouvelles capacités d’automatisation, une grande variété d’utilisateurs métiers peuvent désormais rationaliser et automatiser des processus et des workflows clés, accroître l’efficacité d’activités essentielles (intégration de nouveaux employés, génération de leads, déclaration de sinistres…).

• TIBCO Cloud™ API Management : reposant sur TIBCO Cloud™Mashery®, cette nouveauté fait évoluer l’API management afin d’accroître la valeur offerte par ce modèle. Partie intégrante de TIBCO Cloud, la solution traite l’intégralité du cycle de vie des API et fournit une connectivité transparente aux fonctionnalités d’intégration, d’analyse de données, d’automatisation des processus et du messaging. TIBCO Cloud API Management enrichit le developer pipeline et inclut un nouvel éditeur visuel pour la conception et le test d’API, disponible dès aujourd’hui pour les clients de TIBCO Cloud Mashery et TIBCO Mashery®.

• TIBCO Cloud™ Messaging : les nouvelles options de stockage cloud-native introduites dans TIBCO Enterprise Message Service™X offrent un nouveau niveau de support de TIBCO Cloud Messaging. Grâce à ce dernier, des solutions open source telles qu’Apache Pulsar et Apache Kafka peuvent être entièrement gérées dans le cloud. En outre, TIBCO Cloud Messaging offre désormais la prise en charge native de JMS avec TIBCO Entreprise Message Service. Ce service simplifie la migration d’environnements on-premises vers des solutions cloud, sans avoir à adopter une approche lift and shift.