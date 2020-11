BlueTrusty ajoute la plateforme de Tanium à son catalogue

novembre 2020 par Marc Jacob

BlueTrusty, la filiale cybersécurité d’ITS Group, annonce un nouveau partenariat avec Tanium, fournisseur de solutions de gestion et de sécurisation des postes de travail et serveurs. L’objectif ? Combiner le service cybersécurité de BlueTrusty avec la puissance de la plateforme Tanium pour renforcer la sécurité des systèmes d’information des entreprises.

Tanium gère et sécurise plus de 27 millions postes de travail et serveurs dans le monde, dans différents secteurs tels que les services financiers, la distribution, le secteur public et la santé. Forte de cette expérience, Tanium met désormais sa plateforme au service de toutes les entreprises au travers de services managés développés avec des fournisseurs de services gérés (MSP). Tanium permet alors aux MSP d’utiliser librement et rapidement les fonctionnalités de sa plateforme dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de leurs clients.

BlueTrusty va ainsi profiter de la puissance et flexibilité de la plateforme de Tanium pour administrer l’ensemble des services proposés, et proposer une visibilité en temps réel de leur système d’information à ses clients, et en installant un unique agent par poste. Dès lors, les clients de BlueTrusty pourront bénéficier des fonctionnalités de gestion et de sécurisation des postes clients et serveurs proposées par Tanium, sans avoir besoin de dédier des ressources supplémentaires, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur activité principale. Grâce à cet accord, Tanium va pouvoir proposer ses solutions à des organisations de type PME et ETI que l’éditeur n’adressait pas jusqu’alors.