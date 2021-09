China Telecom (Europe) renforce la sécurité de son offre SD-WAN avec des fonctionnalités SASE

septembre 2021 par Marc Jacob

China Telecom (Europe), qui fournit une route de la soie numérique fiable, flexible et sécurisée entre l’Europe et l’Asie, annonce la disponibilité de fonctions SASE en Add-on Premium de son offre SD-WAN.

SASE (Secure Access Secure Edge) est un nouveau modèle architectural qui combine toutes les capacités du SD-WAN avec des fonctionnalités de sécurité très complètes :

FWaaS - Firewall as a Service : fonctions de firewall dans le cloud ; réduit les coûts en supprimant le besoin d’équipement physique dans les succursales.

ZTNA - Zero-trust Network Access : identifie les utilisateurs et les appareils connectés à l’aide d’un logiciel intégré dans le cloud, pour empêcher que des utilisateurs non autorisés accèdent aux données.

SWG - Secure Web Gateway (passerelle Web sécurisée) : bloque l’accès des utilisateurs et des appareils aux sites Web malveillants et aux contenus inappropriés, protégeant ainsi les utilisateurs, où qu’ils se trouvent.

CASB - Cloud Access Security Broker : donne à l’entreprise une visibilité sur l’emplacement de ses données et les protège contre les accès non autorisés.

Prévention des menaces - Détection/blocage des menaces à l’entrée du WAN et des connexions internes. Protection des utilisateurs du réseau contre les virus/malwares.

SASE supprime ou réduit fortement le besoin d’équipements physiques et unifie les fonctionnalités réseau et sécurité dans une seule plateforme Cloud. Le principe de SASE est de n’avoir qu’une seule plateforme de gestion, un seul réseau et un seul agent, pour une gestion unifiée de la sécurité du cloud et des architectures réseaux.

Cette approche réduit la complexité et augmente les performances.

Contrairement aux architectures réseaux traditionnelles qui nécessitent une mise à jour constante des patchs et des équipements de sécurité pour s’adapter aux nouvelles attaques, SASE permet aux entreprises de suivre l’évolution des menaces de cybersécurité grâce au FWaaS. La plateforme de gestion permet aux entreprises de définir et de modifier facilement les politiques de contenu à l’échelle de l’entreprise et de repérer les irrégularités.

SASE améliore également la surveillance du réseau, en fournissant une image en temps réel de toutes les connexions, visualisées dans une interface unique. Cela permet d’identifier les faiblesses potentielles en matière de sécurité.

La solution SASE de China Telecom (Europe) répond aux besoins de fonctionnalités SD-WAN (ZTP, QoS basée sur les applications), d’intégration cloud, de gestion de l’intégration de l’environnement réseau existant et de conception de la sécurité au niveau des succursales, du siège, des Data Centers internationaux, du Cloud et des sites clients distants.

China Telecom (Europe) jouit d’une connaissance inégalée du marché chinois et dispose de bureaux régionaux dans toute l’Europe, ce qui fait de CTE un partenaire idéal pour les entreprises européennes cherchant à travailler en Chine et en Asie et pour les entreprises asiatiques souhaitant développer leur présence en Europe.