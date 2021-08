Western Digital lance un nouveau disque dur

août 2021 par Marc Jacob

Western Digital Corp. dévoile sa nouvelle architecture de disque enrichie avec de la mémoire flash qui repousse les limites traditionnelles du stockage. Grâce à la capacité unique de l’entreprise à innover ,cette nouvelle architecture de stockage est dotée de OptiNAND™ technology pour optimiser et intégrer les disques durs et les mémoires flash embarquées iNAND®. La clientèle de WD – hyperscalers, fournisseurs de services cloud (CSP), entreprises, partenaires spécialistes de la vidéosurveillance intelligente ou encore fournisseurs de NAS – dispose ainsi d’une solution répondant à la croissance exponentielle des volumes de données créées. Cette solution apporte à ces professionnels : capacité, performance et fiabilité dont ils ont besoin pour stocker les énormes quantités de données générées aujourd’hui et demain.

Les premiers produits dotés de cette nouvelle architecture de disque reposent sur les deux technologies pionnières d’actionneur à trois étages (TSA) et HelioSeal™. Cette architecture affiche la prouesse inégalée de 2,2 To par plateau, repoussant les gains en termes de capacité via ePMR technology qui a largement fait ses preuves. Western Digital, définit ainsi un nouveau standard au sein de cette industrie. La société a déjà livré à un panel de clients cette nouvelle architecture dans des disques ePMR de 20 To enrichis avec de la mémoire flash et équipés de la technologie OptiNAND.

Nouveau disque enrichi avec de la mémoire Flash et doté de la technologie OptiNAND

Contrairement à un disque hybride où la mémoire flash est utilisée pour stocker les données des utilisateurs, cette nouvelle architecture représente une révolution sur le marché du stockage : son fonctionnement différent permet d’innover à plusieurs niveaux en termes de capacité. Western Digital a intégré verticalement de la iNAND à ses disques durs mondialement réputés et innové du côté des algorithmes de leurs micrologiciel (firmware) et système sur puce (SoC). Les disques Western Digital enrichis de flash et dotés de la technologie OptiNAND offrent capacités accrues, performances supérieures et fiabilité optimale, répondant ainsi aux besoins croissants de stockage des professionnels. Une présentation de leurs caractéristiques techniques est disponible ici. Zoom sur leurs principaux atouts :

• Capacité : ces disques fonctionnent plus intelligemment grâce à des algorithmes avancés au niveau de leur firmware s’appuyant sur des métadonnées étendues, transférées dans la mémoire iNAND. Avec à la clé un nombre accru de pistes par pouce (TPI/PPP) et une densité surfacique supérieure.

• Performances : la latence des disques se voit améliorée grâce à des optimisations propriétaires significatives au niveau de leur firmware, qui requiert une fréquence moindre de rafraîchissement des interférences entre pistes adjacentes (ATI) et moins de nettoyages du cache d’écriture (en mode écriture avec activation du cache).

• Fiabilité : cette architecture innovante permet d’accueillir près de 50 fois plus de données en cas de disjonction d’urgence. Grâce aux compétences exclusives de Western Digital en matière d’intégration verticale – fourniture, développement conception, test et qualification des disques enrichis en flash – les clients pourront compter sur la fiabilité de leurs disques.

Disponibilité

Cette nouvelle architecture de disque enrichie en flash et dotée de la technologie OptiNAND équipera l’ensemble de la gamme de plateformes de disques et de solutions de stockage de WD. Elle servira également de socle fondateur pour de futures conceptions et innovations, à la faveur d’avancées technologiques en termes d’intelligence, de fiabilité, de capacité et de délai de commercialisation. L’entreprise prévoit de faire des annonces de produits dédiés spécifiques aux différents marchés d’ici la fin de l’année.