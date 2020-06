Check Point Software lance CloudGuard Cloud Native Security

juin 2020 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. lance CloudGuard Cloud Native Security, une plateforme entièrement automatisée dans le Cloud qui permet aux clients de protéger leurs déploiements et leurs charges de travail dans le Cloud de manière transparente, et d’administrer la sécurité via une console unique. CloudGuard optimise et simplifie la sécurité du Cloud, en empêchant les cyberattaques de 6e génération les plus avancées d’atteindre les environnements des entreprises dans le Cloud, pour qu’elles puissent tirer pleinement parti de la vitesse et de l’agilité du Cloud.

La migration rapide vers le Cloud entraîne des failles dans les architectures de sécurité des entreprises, selon l’enquête SANS des dépenses de cybersécurité en 2020. Plus de la moitié des personnes interrogées ont cité l’utilisation accrue des Clouds publics comme principale cause des failles de sécurité. La pandémie de Covid-19 a amplifié ce phénomène, avec la ruée des entreprises sur le télétravail. Leurs contrôles de sécurité actuels ne peuvent pas faire face à la vitesse, l’ampleur et la complexité des déploiements dans le Cloud, ce qui les rend vulnérables aux attaques et aux failles de sécurité.

Check Point CloudGuard relève ce défi en proposant la plateforme de sécurité dans le Cloud la plus complète et la plus facile à gérer. Elle permet un déploiement et un contrôle transparent des protections les plus avancées pour tout environnement et toute charge de travail dans le Cloud, et permet d’automatiser les processus de sécurité pour répondre aux exigences de déploiement rapide et d’agilité des DevOps.

Fonctionnalités de sécurité unifiée de CloudGuard Cloud Native Security :

• Une sécurité totalement intégrée avec prévention avancée des menaces : CloudGuard empêche les menaces zero-day d’infecter les Clouds et les charges de travail grâce à une sécurité unifiée et une protection des charges de travail pendant leur exécution, avec pare-feu, prévention des intrusions, contrôle des applications, VPN IPsec, antivirus et antibots, s’appuyant sur la meilleure intelligence des menaces en temps réel du secteur.

• Administration de la posture de sécurité dans les Clouds : CloudGuard offre une visibilité unifiée et instantanée sur les environnements multi-Cloud des entreprises, permettant une analyse et un contrôle continus de leur posture de sécurité dans le Cloud, les CI/CD et les environnements de production.

• Sécurité automatisée pour toute charge de travail dans n’importe quel Cloud : CloudGuard offre une véritable sécurité indépendante du Cloud, afin que les entreprises puissent sécuriser automatiquement toute charge de travail, où qu’elle se trouve, grâce au provisionnement automatique, à l’évolutivité automatique et la mise à jour automatique des politiques de sécurité. Il permet une administration globale de la sécurité via une console unique ainsi qu’une protection des applications sans serveur et des conteneurs au moment de l’exécution, dans les environnements multi-Cloud.