Pure Storage dévoile Purity 6.0 pour FlashArray

juin 2020 par Marc Jacob

Purity 6.0 va encore plus loin dans la simplification de l’infrastructure moderne, en proposant une solution unifiée de stockage en mode bloc et en mode fichier, pensée pour résoudre les problèmes liés à l’infrastructure auxquels se heurtent les entreprises modernes, tous secteurs confondus, et plus particulièrement les silos et la prolifération des systèmes de stockage. Grâce à une multitude de nouveaux services de données agiles, les clients de Pure sont en mesure de tirer parti de deux nouveaux avantages essentiels : la prise en charge de protocoles unifiés (NFS et SMB), complété par une solution active de reprise après sinistre inspirée des toutes dernières technologies de réplication en continu. Ces nouvelles fonctionnalités sont offertes dans le cadre du modèle d’abonnement Evergreen Storage, ce qui épargne aux clients l’achat de licences supplémentaires, le tout sans frais de support ni complexité supplémentaire.

En intégrant à FlashArray de nouvelles fonctionnalités unifiées de stockage en mode bloc et en mode fichier, Pure épargne à ses clients les difficultés et les dépenses associées à l’exploitation de deux environnements incompatibles. L’idée est de simplifier les opérations des entreprises qui utilisent essentiellement un système de stockage en mode bloc, mais qui exploitent ou cherchent à utiliser également un système NAS distinct. Les clients sont ainsi en mesure d’exécuter toutes les charges applicatives sur l’environnement d’exploitation Purity, d’utiliser la même couche de données, la même interface utilisateur et la même réserve de capacité, tout en bénéficiant de la technologie de réduction des données la plus performante du marché.

De la même manière, la nouvelle fonction de réplication en continu, ActiveDR, permet aux clients de Pure de gagner en résilience sans avoir à supporter le coût et la complexité associés à une reprise après sinistre reposant sur des modules complémentaires tiers. Cette nouvelle technologie de réplication active-passive répond à un besoin métier bien réel, celui de protéger les applications stratégiques avec un objectif de point de récupération (RPO) proche de zéro. Les clients ont désormais la possibilité d’utiliser non seulement une réplication synchrone en mode actif-actif grâce à ActiveCluster, mais aussi une réplication asynchrone basée sur des snapshots, et désormais une réplication continue, le tout sur la même plateforme Purity.

Les entreprises qui exploitent le big data ou l’apprentissage automatique pourront continuer d’affecter ces charges applicatives à FlashBlade. En revanche, pour les autres types d’utilisation et pour de nombreuses PME, tous les besoins en matière de stockage de données sont désormais couverts par FlashArray.

Purity 6.0 intègre d’autres améliorations, fonctionnalités et solutions que les clients peuvent adopter immédiatement, sans interruption, dans le cadre de leur abonnement Evergreen à l’innovation. Parmi les grandes nouveautés de cette annonce, citons :

• De nouvelles possibilités de sauvegarde, avec CloudSnap pour Google Cloud Platform : cette fonctionnalité permet d’ajouter des cibles de stockage cloud sur Google Cloud Platform, d’où les clients peuvent répliquer des snapshots Pure Storage peu consommateurs pour un stockage et une réutilisation hors site.

• Une catégorisation des ensembles de données, qui facilite l’identification grâce à des étiquettes de volume publiques.

• Une protection des données et un contrôle d’accès garantis grâce au système de double authentification et d’authentification multifacteur de RSA.

• Une planification efficace de l’extension de capacité avec la fonction de devis en un clic de Pure1.

• Des charges critiques parfaitement protégées grâce à ActiveDR, avec les solutions validées suivantes :

o Charges applicatives virtualisées, avec prise en charge de VMware Site Recovery Manager

o Applications stratégiques telles que Microsoft SQL, Oracle, SAP et MongoDB

• Une protection des données non structurées via les nouveaux services de fichiers de Purity, avec les solutions de sauvegarde Veeam et CommVault