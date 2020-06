Aruba HPE lance Aruba ESP

juin 2020 par Marc Jacob

Aruba, une société Hewlett Packard Enterprise, lance Aruba ESP (Edge Services Platform), une plateforme Cloud native basée sur l’intelligence artificielle (IA) qui permet d’anticiper et de corriger les problèmes à la périphérie du réseau avant qu’ils n’aient d’impact sur l’activité. Aruba ESP repose sur l’AIOps (intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques), un modèle de sécurité réseau « Zero Trust » et une architecture unifiée couvrant les campus, les datacenters, les succursales et les sites de télétravail.

Cette plateforme cloud native peut être installée soit sur site, soit dans le cloud, pour sécuriser et unifier l’infrastructure dans toute l’entreprise en s’appuyant sur les principes fondamentaux suivants :

Composante essentielle d’Aruba ESP, l’AIOps combine IA et analyse pour identifier rapidement les causes premières, corriger automatiquement les problèmes réseau, surveiller l’expérience utilisateur de manière proactive, prévenir les problèmes avant qu’ils n’arrivent via un réglage précis du réseau, et optimiser et sécuriser en permanence le réseau à l’aide d’une analyse comparative de la concurrence et de recommandations prescriptives.

Grâce à l’infrastructure unifiée, toutes les opérations réseau (commutation, Wi-Fi et SD WAN) au niveau des campus, des datacenters, des succursales et des environnements de télétravail sont regroupées dans Aruba Central, une console Cloud native unifiée qui corrèle les événements entre les domaines pour accélérer la résolution des problèmes et réduire les erreurs manuelles. De plus, l’architecture unifiée d’Aruba permet au contrôleur de résider dans le Cloud, ce qui offre une flexibilité maximale à l’échelle de l’entreprise.

Le modèle de sécurité réseau « Zero Trust » combine une technologie d’accès intégrée basée sur les rôles, une segmentation dynamique et la détection des intrusions en fonction de l’identité. Avec cette approche, il est possible d’authentifier, d’autoriser et de contrôler chaque utilisateur et appareil qui se connecte au réseau, tout en détectant, prévenant, isolant et stoppant les attaques avant qu’elles n’impactent l’entreprise.

Innovations introduites par Aruba ESP

Aruba ESP repose sur des normes ouvertes qui garantissent son intégration avec un large éventail de solutions et de services tiers. Les principales innovations introduites comprennent :

Gestion Cloud native pour les entreprises de toutes tailles : Aruba Central gère des réseaux majeurs pour près de 65 000 clients. Avec l’introduction des nouveaux services ArubaOS, il s’agit actuellement de la seule plateforme Cloud sans contrôleur capable de gérer et d’exploiter l’ensemble de la pile dans les infrastructures filaires, sans fil et SD WAN de toutes tailles à l’échelle des campus, des datacenters, des succursales et des sites de télétravail. Elle peut s’utiliser sur site ou dans le Cloud.

Simplification des opérations quotidiennes grâce à une infrastructure unifiée : la dernière version d’Aruba Central offre un accès à un Data Lake commun via Aruba ESP. Elle présente une navigation simplifiée, des fonctions de recherche avancées et des vues contextuelles qui permettent d’obtenir des informations multidimensionnelles depuis un même point de contrôle. Il n’est ainsi pratiquement plus nécessaire d’employer des outils disparates pour collecter et corréler des informations provenant de différents domaines et sites.

Réduction des délais de résolution au moyen de l’IA et de l’automatisation : Aruba propose depuis longtemps des innovations technologiques basées sur l’IA, avec notamment des solutions exclusives telles qu’Aruba AirMatch. S’appuyant sur les données de modélisation générées à partir de près d’1 million de périphériques réseau produisant plus d’1,5 milliard de points de données par jour, les nouvelles informations d’IA d’Aruba accélèrent la résolution des problèmes. Elles identifient les problèmes de configuration réseau difficiles à détecter et fournissent une analyse des causes premières, assortie de recommandations prescriptives et de mesures correctives automatisées, afin d’optimiser en permanence les opérations réseau.

Efficacité informatique grâce à l’IA : Aruba Central intègre à présent AI Search, un service de découverte des données reposant sur le traitement du langage naturel. Les équipes informatiques extraient des informations complètes sur les utilisateurs et les appareils à partir du Data Lake intégré à l’aide de simples requêtes en anglais. Elles peuvent ainsi corriger les problèmes instantanément sans faire appel à des interfaces multiples pour leurs investigations. Lorsqu’un ticket d’incident est nécessaire, AI Assist collecte et corrèle automatiquement toutes les données pertinentes pour le service d’assistance interne et le centre d’assistance technique (TAC) Aruba.

Visibilité granulaire sur les applications, les appareils et le réseau : les améliorations apportées à Aruba Central permettent de profiter des analyses du Network Analytics Engine en matière de commutateurs réseau et des analyses centrées sur l’utilisateur fournies par le service User Experience Insight pour identifier plus rapidement les problèmes de performances des clients, des applications et du réseau.

Extension de la gamme de commutateurs de nouvelle génération pour les entreprises distribuées et de taille moyenne : Aruba a enrichi sa gamme de commutateurs CX avec la série Aruba CX 6200 afin d’aider les entreprises à accélérer la transformation de la périphérie du réseau. Cette nouvelle gamme offre des fonctions intégrées d’analyse et d’automatisation à chaque extrémité du réseau où des utilisateurs et des appareils se connectent. Elle génère de précieuses informations dont l’entreprise peut se servir pour améliorer ses résultats. La série CX 6200 étend la gamme de commutateurs Aruba CX de bout en bout, permettant aux clients d’utiliser un modèle d’exploitation commun depuis la couche d’accès des campus d’entreprise et des succursales jusqu’au datacenter.

Innovation continue avec le nouveau Developer Hub : Aruba lance son Developer Hub, une ressource complète à destination des développeurs. Composé d’API et de documentation Aruba, il vise à rationaliser le développement d’une nouvelle génération d’applications de périphérie novatrices tirant parti de la plate-forme ouverte Aruba ESP.

La question du financement

Pour répondre aux différents besoins métiers et techniques des entreprises cherchant à exploiter la puissance de l’intelligent edge, Aruba a élargi ses options de consommation et d’achat. La société propose ainsi un modèle de réseau en tant que service (Network-as-a-Service ou NaaS) via la solution HPE GreenLake for Aruba. Des options de financement flexibles sont également disponibles auprès de HPE Financial Services pour l’acquisition de la plateforme Aruba ESP. Les clients peuvent par exemple acquérir la technologie dont ils ont besoin aujourd’hui et payer seulement 1 % de la valeur totale du contrat chaque mois pendant les huit premiers mois, en reportant plus de 90 % du coût à 2021.