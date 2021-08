BeyondTrust est nommé leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès privilégiés en 2021

août 2021 par Marc Jacob

BeyondTrust a annoncé son positionnement entant que leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des accès privilégiés 2021 pour la troisième année consécutive. BeyondTrust a fait preuve d’une confiance significative dans la " capacité d’exécution " et dans son rapport correspondant sur les capacités critiques pour la gestion des accès privilégiés. Gartner a mentionné que la fonctionnalité de gestion de l’élévation et de la délégation des privilèges (PEDM) de BeyondTrust est classée au premier rang.

L’approche innovante Universal Privilege Management de BeyondTrust sécurise chaque utilisateur, chaque asset et chaque session dans l’entreprise. Les solutions sont déployées dans le cloud ou sur site et permettent aux organisations de réduire les risques liés aux privilèges tout en améliorant leur efficacité.

Les solutions de BeyondTrust ont été saluées par les clients au travers d’évaluations et de commentaires vérifiés sur Gartner Peer Insights, notamment :

« Password Safe de BeyondTrust est devenu une nécessité dans notre organisation. Sans cette solution, nous ne pourrions pas gérer efficacement les nombreux mots de passe que nous utilisons ou être aussi sécurisés que nous le sommes. Nous avons économisé une quantité innombrable de temps et d’efforts pour gérer les mots de passe avec ce produit. Il a permis à nos ingénieurs de se concentrer sur d’autres tâches et de devenir plus efficaces. Je ne vois pas une seule chose que je n’aime pas dans Password Safe de BeyondTrust. Il fonctionne tout simplement. » Assistant Director, Healthcare Industry.

« En travaillant avec BeyondTrust au cours d’un POC, c’est leur support, leur modèle de prix simple à comprendre, leurs intégrations prêtes à l’emploi avec d’autres outils leaders du secteur et leurs capacités de service professionnel qui les ont distingués de leurs concurrents. Je suis fier d’être un client de BeyondTrust et j’ai hâte de cultiver un partenariat avec eux. » – Director of IAM, Miscellaneous Industry.

« Privilege Access Management de BeyondTrust s’est avéré très utile pour notre environnement. Nombre de nos utilisateurs disposaient d’un accès administrateur local sur leurs machines, ce qui représentait un énorme risque pour la sécurité. Nous avons réussi à éliminer ce problème et à fournir des droits d’admins à la demande. Cela a considérablement réduit les appels au service support et a allégé la charge de travail de l’équipe. » - Cybersecurity Consultant, Manufacturing Industry.

Les rapports 2021 Gartner Magic Quadrant and Critical Capabilities for Privileged Access Management analysent les progrès réalisés jusqu’en mars 2021. Depuis, BeyondTrust a lancé plusieurs versions importantes de ses produits, notamment :

Cloud Privilege Broker : La nouvelle solution CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) centralise la visualisation et la gestion des droits, ce qui permet aux équipes informatiques et de sécurité d’appliquer des politiques cohérentes dans les environnements multi-cloud.

DevOps Secrets Safe 21.1 : La nouvelle version permet de supprimer automatiquement les comptes de l’infrastructure cloud lorsqu’une certaine durée de vie est atteinte, ce qui réduit considérablement un vecteur d’attaque potentiel.

Password Safe 21.1 : La nouvelle version simplifie et étend la gestion des identifiants privilégiés à davantage de plateformes et offre une intégration améliorée avec Privilege Management de BeyondTrust pour Windows et Mac.