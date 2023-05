ChatGPT : Le nouvel outil des escrocs

février 2023 par McAfee

Comme pour la plupart des bonnes choses, des utilisateurs malveillants utilisent la technologie à leur propre avantage. Les cybercriminels explorent les différentes utilisations du chatbot IA pour inciter les gens à communiquer des données ou dérober leur argent. Voici quelques-unes des dernières utilisations malveillantes des générateurs de texte d’IA et la façon dont vous pouvez vous protéger - et protéger vos appareils - des dommages.

Applications malveillantes de ChatGPT

Outre les étudiants et les employés en manque de temps qui utilisent ChatGPT pour terminer leurs travaux de rédaction, les escrocs et les cybercriminels utilisent le programme pour leurs propres missions malhonnêtes.

Voici quelques-unes des utilisations malveillantes du générateur de texte AI :

Les logiciels malveillants.

Les logiciels malveillants ont souvent un cycle de vie très court : un cybercriminel les crée, infecte quelques appareils, puis les systèmes d’exploitation diffusent une mise à jour qui protège les appareils contre ce logiciel malveillant particulier. En outre, les sites techniques alertent leurs lecteurs sur les nouvelles menaces de logiciels malveillants. Une fois que le grand public et les experts en cybersécurité sont informés d’une menace, la puissance de cette dernière est rapidement annulée. Chat GPT, cependant, est compétent pour écrire des codes malveillants. Plus précisément, l’IA pourrait être utilisée pour écrire des logiciels malveillants polymorphes, un type de programme qui évolue constamment, ce qui le rend difficile à détecter et à combattre. De plus, les criminels peuvent utiliser ChatGPT pour écrire des montagnes de codes malveillants. Alors qu’un humain devrait faire une pause pour manger, dormir et faire le tour du pâté de maisons, l’IA n’a pas besoin de pause. Quelqu’un pourrait transformer son opération malveillante en une machine à crime numérique fonctionnant 24 heures sur 24.

Faux profils de rencontre.

Les escrocs, c’est-à-dire les personnes qui créent de faux profils en ligne pour attirer d’autres personnes dans une relation, commencent à utiliser l’IA pour compléter leurs arnaques romantiques. À l’instar des créateurs de logiciels malveillants qui utilisent l’IA pour augmenter leur production, les escrocs romantiques peuvent désormais utiliser l’IA pour alléger leur charge de travail et tenter de gérer plusieurs profils de rencontre à la fois. Pour les escrocs qui ont besoin d’inspiration, ChatGPT est capable de modifier le ton de ses messages. Par exemple, un escroc peut demander à ChatGPT d’écrire une lettre d’amour ou d’augmenter le charme. Cela peut donner lieu à des professions d’amour à l’air sérieux qui pourraient convaincre quelqu’un de renoncer à ses informations personnelles identifiables (PII) ou d’envoyer de l’argent.

Hameçonnage.

Les hameçonneurs utilisent l’IA pour améliorer leur jeu. Les hameçonneurs, qui sont souvent connus pour leurs fautes de grammaire et d’orthographe, améliorent la qualité de leurs messages grâce à l’IA, qui fait rarement des erreurs de rédaction. ChatGPT comprend également les commandes de tonalité, ce qui permet aux hameçonneurs d’augmenter l’urgence de leurs messages qui exigent un paiement immédiat ou des réponses avec des mots de passe ou des informations personnelles.

« Bien que cette technologie soit au cœur de l’actualité Tech et Cyber, elle e ne constitue pas pour autant une nouveauté pour McAfee. Le principal changement à prendre en compte est que cette IA conversationnelle soit désormais accessible au plus grand nombre et donc facilement utilisables à de mauvaises fins. En tant qu’acteur majeur de la cybersécurité, McAfee est au fait des avancées technologiques comme celle-ci et anticipe déjà les diverses améliorations que cela impliquera sur nos produits. » Lam Son Nguyen, EMEA Partner Product Manager chez McAfee.

Comment éviter les arnaques au générateur de texte IA ?

La meilleure façon d’éviter d’être trompé par un texte généré par l’IA est de rester en alerte et d’examiner minutieusement tous les textes, e-mails ou messages directs que vous recevez d’inconnus. Il existe quelques signes révélateurs d’un message écrit par l’IA. Par exemple, l’IA utilise souvent des phrases courtes et réutilise les mêmes mots. De plus, l’IA peut créer un contenu qui en dit beaucoup sans en dire beaucoup. Comme l’IA ne peut pas se forger d’opinion, ses messages peuvent sembler sans substance. Dans le cas des arnaques à la romance, si la personne avec laquelle vous communiquez refuse de vous rencontrer en personne ou de discuter par vidéo, envisagez de couper les ponts.