Les hackers ciblent les vulnérabilités connues des serveurs et la France, la Finlande et l’Italie sont les plus touchés en Europe : le commentaire de Tenable

février 2023 par Bernard Montel, EMEA Technical Director et Security Strategist de Tenable

Dimanche dernier, Reuters a publié un rapport dans lequel l’Agence nationale italienne de cybersécurité (ACN) déclare que des milliers de serveurs informatiques ont été la cible d’une attaque mondiale de ransomware visant les serveurs ESXi de VMware (VMW.N). Le piratage était une attaque à grande échelle et visait à exploiter une vulnérabilité logicielle connue. Ce rapport initial a été corroboré par d’autres régions qui ont émis des avertissements similaires. Selon Politico, la France, la Finlande et l’Italie sont les pays les plus touchés en Europe, tandis que les États-Unis et le Canada comptent également un nombre élevé de cibles. Le commentaire de Bernard Montel, directeur technique EMEA et security strategist chez Tenable :