Chainalysis dévoile des outils gratuits permettant aux entreprises de cryptomonnaies de filtrer les sanctions

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Chainalysis, la plateforme de données des blockchains, annonce le lancement de deux outils gratuits de filtrage des sanctions pour l’industrie des cryptomonnaies : un oracle on-chain déjà disponible et une API prévue pour le mois prochain. Alors que les pays du monde entier continuent d’appliquer des sanctions économiques en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les projets Web3 décentralisés comme les échanges décentralisés (DEX), les plateformes de finance décentralisée (DeFi), les Organisation Autonome Décentralisée (DAO) et les développeurs d’application décentralisée (DApp) sont à la recherche d’outils simplifiés pour les aider, eux et leurs clients, à se conformer aux politiques de sanctions. Ces outils permettent aux utilisateurs de vérifier facilement qu’ils n’interagissent pas avec des portefeuilles de cryptomonnaies associés à des entités sanctionnées.

Compte tenu de la transparence des blockchains, il est difficile pour le gouvernement et les acteurs financiers russes d’échapper systématiquement aux sanctions à grande échelle par le biais des cryptomonnaies sans être détectés. Cependant, comme dans le système financier traditionnel, certains acteurs russes sanctionnés pourraient tenter d’utiliser les cryptomonnaies pour échapper aux sanctions. Mais toutes ces transactions seront enregistrées sur la blockchain, ce qui permet d’identifier et mettre fin aux tentatives de contournement des sanctions. Comme nous l’avons vu lors de la mise en place de sanctions dans le passé, les professionnels de la conformité des cryptomonnaies disposant des bonnes données et technologies parviennent à identifier les transactions des entités sanctionnées et prendre des mesures.

"Le moment est venu pour l’industrie de démontrer que la transparence inhérente à la blockchain fait des cryptomonnaies un puissant moyen de dissuasion contre le contournement des sanctions" a déclaré Michael Gronager, cofondateur et PDG de Chainalysis. "En prévision des sanctions en cours, nous avons donné la priorité au développement de ces outils afin que tous les acteurs du marché des cryptomonnaies puissent exploiter cette transparence et filtrer gratuitement les sanctions."

Pour se conformer aux réglementations LBC/FT et aux politiques de sanctions à l’échelle mondiale, la plupart des échanges centralisés utilisent des solutions de surveillance des transactions comme Chainalysis KYT, qui fournit des données et des capacités étendues. Cependant, de nombreux protocoles et plateformes décentralisés, dont la popularité a augmenté récemment, n’intègrent pas d’outils permettant une gestion efficace du risque de sanctions. Ces nouvelles offres de Chainalysis fourniront un moyen facile d’effectuer des contrôles de sanctions de base pour aider à gérer le risque de réputation et d’application des sanctions.

"Jusqu’à présent, nous n’avions pas trouver de moyen facile de surveiller le risque de sanctions" a déclaré Corbin Page, fondateur de Paymagic. "Alors que nous n’avions pas de sources de données dans le passé, les outils de Chainalysis nous donneront les informations dont nous avons besoin et la tranquillité d’esprit pour nous concentrer sur le développement de nos produits tout en prévenant l’exposition aux entités sanctionnées. C’est plus important que jamais dans le monde actuel du Web3."

L’oracle et l’API Chainalysis fourniront à toute entreprise, protocole ou organisation de cryptomonnaies, un moyen simple de vérifier rapidement si une adresse figure sur une liste de sanctions avant d’autoriser la connexion à son service. Chacun utilisera les mêmes données pour confirmer si l’adresse figure ou non sur des listes d’embargo économique/commercial, telles que celles des États-Unis, de l’UE ou de l’ONU, avec lesquelles il est interdit à toute personne soumise à ces juridictions de traiter. L’oracle Chainalysis est un contrat intelligent qui peut être utilisé par d’autres contrats intelligents pour valider un portefeuille avant de permettre une interaction avec le second contrat.