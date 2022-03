Videlio affirme le positionnement 100% français et sécurisé de sa solution de visioconférence Saas

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Une expérience utilisateur épurée et simplifiée

Si les principales fonctionnalités de la solution ne changent pas, c’est bel et bien toute l’ergonomie de la salle virtuelle qui a été repensée pour simplifier la collaboration des utilisateurs Virtuvisio. Le parcours utilisateur a été totalement repensé pour permettre une utilisation intuitive de la solution et profiter de l’ensemble de ses fonctionnalités en toute simplicité :

Virtuvisio permet de rejoindre une réunion en audio et vidéo depuis un simple lien et ce, sans matériel supplémentaire quel que soit le support utilisé (web ou mobile). L’add-in Outlook permet facilement aux utilisateurs d’ajouter à leurs réunions une salle virtuelle qui permettra aux participants de rejoindre la réunion en un clic.

Virtuvisio permet de communiquer sans se soucier de la compatibilité des environnements ou des OS sous-jacents.

Enfin, Virtuvisio est une solution 100% personnalisable, offrant aux organisations désirant l’intégration d’une solution de visioconférence à leurs outils collaboratifs existants, d’intégrer les fonctionnalités de Virtuvisio en marque blanche avec une interface à leurs couleurs et ainsi ajouter à leur application métier une brique permettant des échanges directs, l’humain est ainsi replacé au centre du digital.

Une sécurité et une souveraineté conservées

Les principaux atouts de la solution, la sécurité et la souveraineté restent elles inchangées. Virtuvisio est développée et entièrement hébergée en France, réputée pour ses normes strictes d’accès et pour la sécurité de ses datacenters. Des mécanismes de supervision garantissent une confidentialité des communications, incluant le cryptage des flux ainsi que la protection contre les cyberattaques pour la partie technique. D’un point de vue usage, la mise en place de code de conférence unique assure un accès aux seuls invités à la réunion et la modération des participants assure une maîtrise des échanges. Autant d’atouts combinés à une plateforme de gestion des utilisateurs intuitive offrant aux gestionnaires de la solution une autonomie pour la mise à disposition du service en interne.