Micro Focus lance ValueEdge

mars 2022 par Marc Jacob

Micro Focus annonce le lancement de sa nouvelle plateforme de gestion de la chaîne de valeur : ValueEdge. Cette solution modulaire basée sur le cloud s’intègre aux chaînes d’outils existantes afin d’améliorer la productivité et d’éliminer tous points de friction grâce à l’automatisation intelligente. Véritable innovation, cette solution de bout en bout offre aux équipes IT et métier la visibilité nécessaire pour prendre les bonnes décisions et engager les améliorations permettant de trouver l’équilibre entre performances, qualité et risques – de l’élaboration de la stratégie à la livraison.

La plateforme analytique alimentée par l’intelligence artificielle (IA) fournit des informations concrètes basées sur le deep learning et les prédictions. Des tendances à la détection des anomalies, l’intelligence de ValueEdge fournissent des données et des analyses exploitables au sein d’une interface utilisateur intuitive et personnalisable. De plus, les capacités de suivi du pipeline et de gestion, basées sur des stratégies intelligentes, garantissent une livraison autonome de la formulation de l’idée à l’expérience utilisateur. Enfin, comme ValueEdge permet de gérer les principales activités liées à la qualité continue et aux tests fonctionnels, la solution réduit les pertes et les risques tout en maximisant le retour sur investissement – avec à la clé, une livraison applicative accélérée, une satisfaction client accrue et un avantage concurrentiel optimisé.

Avec plus de 100 intégrations commerciales et open source natives, les utilisateurs peuvent intégrer facilement leurs chaînes d’outils existantes et futures à l’aide des SDK et API REST de ValueEdge – le tout, en bénéficiant d’une meilleure visibilité sur l’ensemble du cycle de vie du développement logiciel.

Micro Focus ValueEdge offre notamment les fonctionnalités suivantes :

• Gestion intégrale de la chaîne de valeur : la plateforme entièrement intégrée gère l’ensemble du processus de livraison de produits – de « l’élaboration de la stratégie à la livraison ». Les entreprises peuvent ainsi optimiser la création de valeur, maximiser l’efficacité, renforcer la qualité et minimiser les risques.

• Architecture cloud : la conception économique, flexible et sécurisée de ValueEdge assure un déploiement rapide et une évolutivité transparente pour répondre aux besoins des équipes logicielles les plus exigeantes.

• Analyses avancées intelligentes : cette solution innovante fournit des informations exploitables en temps réel, via une interface personnalisable et intuitive. Les utilisateurs sont ainsi en mesure de prévoir et d’agir dans l’optique d’optimiser la livraison applicative.

• Qualité continue : la traçabilité de bout en bout et les processus de workflow automatisés de ValueEdge garantissent des niveaux de qualité logicielle inégalés.

• Tests fonctionnels : la plateforme offre de nombreuses fonctionnalités de test étendus nouvelle génération incluant le « Model based Testing », l’accès à des émulateurs et appareils mobiles physiques et l’optimisation des exécutions de tests.

• Facilité d’intégration : Plus de 100 intégrations d’applications spécialement conçues facilitent l’utilisation des chaînes d’outils de développement de logiciels open source ou métiers existants au sein d’une entreprise.

• Automatisation basée sur l’IA : Automatisation sans effort des processus de livraison de logiciels aussi répétitifs qu’essentiels afin de maximiser la rapidité et la valeur ajoutée.

Le lancement initial de la plateforme cloud Micro Focus ValueEdge comprendra les modules ValueEdge Insights, ValueEdge Agile, ValueEdge Quality et ValueEdge Release, et quatre modules supplémentaires s’ajouteront de façon échelonnée plus tard dans l’année.