CenturyLink devient Lumen

septembre 2020 par Marc Jacob

CenturyLink adopte un nouveau nom de marque. En tant que Lumen Technologies, ou simplement Lumen, la société aidera les entreprises à relever les défis et les opportunités liés à la 4e révolution industrielle – où les appareils connectés et intelligents sont partout. Lumen témoigne d’une nouvelle vision du marché et du monde avec pour objectif d’encourager le progrès humain grâce à la technologie.

La 4e révolution industrielle constitue la toute dernière évolution technologique visant à changer la façon dont chacun vit, travaille et évolue. Acquérir des données, les comprendre, les analyser et agir en conséquence devient le cercle vertueux des entreprises à succès car il leur permet de rester compétitives. Combinant des solutions efficaces et des services de pointe, l’infrastructure technologique internationale de Lumen a été pensée pour aider les clients à optimiser leur performance et à relever les défis de cette nouvelle ère industrielle.

La plateforme internationale : Platform for Amazing Things

La plateforme de Lumen aide les clients à tirer parti des technologies émergentes de la 4e révolution industrielle pour répondre aux défis des villes intelligentes, de la robotique commerciale et industrielle, de la collaboration virtuelle en temps réel et des usines automatisées. Elle leur permet également de capitaliser sur ces technologies pour accroître la puissance des applications qui nécessitent une sécurité et un réseau haute performance. La plateforme combine notre réseau international de fibre hautement interconnecté, nos fonctionnalités de Edge Computing et nos solutions de sécurité, de communication et de collaboration afin de couvrir en temps réel les besoins de gestion de données et d’applications des entreprises.

Le réseau international et les fonctionnalités complémentaires de Lumen font la différence dans quatre domaines clés :

• Mise en réseau évolutive : Lumen fournit des solutions de réseau hybride conçues pour répondre rapidement aux besoins évolutifs des clients en matière de données et d’applications.

• Edge Computing & Agilité IT : Lumen améliore les expériences applicatives en fournissant un accès haute performance et de faible latence aux données et en rapprochant les données et les charges de travail au plus près des clients.

• Sécurité connectée : Lumen délivre des renseignements sur les menaces mondiales, des contrôles de sécurité réseau et une expertise approfondie en matière de sécurité pour aider les clients à protéger leurs données et leurs applications contre des menaces en constante évolution.

• Communications & Collaboration : Les solutions de communication et de collaboration de Lumen permettent aux utilisateurs de rester connectés, productifs et engagés où qu’ils se trouvent. CenturyLink, avec son solide héritage, restera une marque de confiance pour les clients résidentiels et les petites entreprises sur les réseaux traditionnels des États-Unis.

Informations financières concernant Lumen

La société n’a pas l’intention de modifier sa stratégie financière ni la communication de ses informations financières suite à cette annonce. Dès l’ouverture de la bourse le 18 septembre 2020, le symbole boursier de la société passera de CTL à LUMN.

Changement de dénomination sociale

La dénomination sociale de CenturyLink, Inc. sera officiellement remplacée par Lumen Technologies, Inc. dès que toutes les exigences légales et réglementaires auront été satisfaites.