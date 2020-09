NTT Ltd. France nomme Nicolas Mechin au poste de VP, Solutions & Go-To-Market

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

NTT Ltd. annonce la nomination de Nicolas Mechin au poste de Vice President, Solutions & Go-To-Market chez NTT Ltd. en France. Il reporte directement à Pierre Michel, Directeur Général France de NTT Ltd. France et intègre le Comité de Direction.

Nicolas Mechin a la responsabilité de piloter et développer le Go-To-Market des Practices de NTT Ltd. en France :

Intelligent Networking,

Intelligent Data Center and Hybrid Cloud,

Intelligent Cybersecurity,

Intelligent Workplace,

Intelligent Customer Expérience.

Il a pour mission d’élaborer et de mettre en place les plans stratégiques liés à ces practices, de gérer et de faire évoluer l’offre de solutions proposées aux clients de NTT Ltd. France, et d’assurer la croissance de ces activités.

Depuis 2012 chez NTT Ltd. France, Nicolas Mechin a été successivement responsable des activités Professional Services entre 2012 et 2015, avant de prendre la responsabilité de l’ensemble des activités de Support et Managed Services en 2015.

Avant d’entrer chez NTT Ltd. France, Nicolas Mechin a été notamment co-founder et CTO de Sen.se, une startup dédiée à l’Internet des Objets, et CTO chez Ozone, une société dédiée au développement des réseaux Wifi, acquise par SFR en 2009.

Nicolas Mechin est diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, et possède un master en management de l’IE Business School.