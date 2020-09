Arrow Electronics étend sa collaboration avec AWS

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Arrow Electronics étend sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS), via le renforcement de ses certifications AWS et et la mise en place un programme de formation associé.

Arrow a intégré AWS à sa plateforme cloud ArrowSphere dans 19 pays européens et bénéficie désormais de certifications portant sur les principales catégories du programme (notamment « architecte », « opérations », « développeur », mais également des spécialités comme « sécurité »).

Arrow Electronics a désormais passé le cap des 100 certifications AWS dans le cadre du programme AWS Partner Network (APN). Le programme AWS Certifications valide une expertise dans le domaine du cloud computing afin d’aider les clients à identifier les partenaires APN bénéficiant d’une expérience et d’une expertise poussées.

Arrow distribue le catalogue complet des services AWS en Europe via ArrowSphere. Le réseau de partenaires Arrow et leurs clients finaux ont ainsi accès à AWS, au même titre qu’aux services à valeur ajoutée proposés par Arrow. Ils bénéficient d’un accès complet à la marketplace en mode « bring your own licence », au support APN ainsi qu’à l’amélioration des options de paiement, la gestion de la facturation et la formation de spécialistes.

A titre d’exemple, le programme de formation Arrow Cloud Belt a spécialement été conçu pour aider les partenaires à acquérir les compétences indispensables à l’obtention de certifications AWS.

Les distributeurs suivent un cursus progressif en sept étapes, Arrow Cloud Belts, qui leur attribue des « ceintures » de blanche à noire, couvrant un éventail de compétences allant des fondamentaux jusqu’aux plus hauts degrés d’automatisation dans le cloud.