Castle IT accueille IELO dans son datacenter en Touraine

novembre 2020 par Marc Jacob

IELO, opérateur d’infrastructures fibre optique à destination du marché wholesale entreprise, a déployé et opère son réseau métropolitain sur Tours et les villes avoisinantes depuis plusieurs années. En raccordant le datacenter Castle IT, IELO poursuit son développement qui s’inscrit dans sa volonté d’accompagner les acteurs de proximité dans les plus grandes agglomérations françaises.

Déjà fortement implanté en Touraine, IELO rejoint le datacenter Castle IT via une boucle locale dans le but de couvrir l’intégralité de la région et ainsi fournir aux entreprises et aux collectivités locales un réseau haut débit performant. Le groupe se positionne ainsi en tant qu’opérateur alternatif sur le marché.

IELO poursuit ainsi sa stratégie de développement dans l’hexagone et réaffirme son maillage territorial avec la multiplication de partenariats basée sur une relation constructive et une volonté de répondre aux besoins en connectivité des acteurs locaux.

IELO est un opérateur neutre d’infrastructure télécoms dédié aux professionnels, dont le métier consiste à apporter les réseaux très haut débit indispensable à toute activité numérique. Née à l’initiative d’entrepreneurs français, IELO a réalisé en juillet 2020 une levée de fonds significative en vue de prendre une dimension nationale et de devenir le 3ème opérateur wholesale en France, et le premier opérateur alternatif wholesale. Le réseau national de IELO, constitué de 2 800 km de câbles optiques, est en constante croissance. 800 km ont été déployés au cours de ces derniers mois, validant la stratégie du groupe privilégiant le déploiement en interne de ses infrastructures. IELO a réalisé 13 M€ en 2019 et prévoit de réaliser 18 M€ en 2020. La société compte 100 personnes à ce jour et recrute de nombreuses compétences dans différentes régions. http://www.ielo.net

Erigé en 2016, à Larcay près de Tours (37), Castle IT est le plus grand Data Center de la région Centre-Val de Loire avec 1300m² d’infrastructures. Il est l’unique Data Center avec un modèle de distribution exclusivement indirect. Ainsi, Castle IT dispose d’un réseau de 250 ESN partenaires (info géreur, opérateur, éditeur de logiciel..) qui fournissent plus de 5000 clients finaux. 100% des infrastructures sont IaaS (Infrastructure as a service) : hébergement sec, serveurs virtuels, serveurs dédiés, cloud privé, cloud public.

