Carbonite-Webroot lance de nouvelles fonctionnalités de détection et d’alerte de Carbonite Server

octobre 2021 par Marc Jacob

Carbonite-Webroot, division Business Solutions d’OpenText™, annonce de nouvelles fonctionnalités pour Carbonite Server® permettant d’améliorer la capacité des entreprises à détecter, protéger et répondre à l’augmentation des ransomwares et autres menaces pesant sur les données.

Voici les principales fonctionnalités de cette version :

• Les sauvegardes horaires : les administrateurs peuvent maintenant configurer les paramètres de sauvegarde horaire et de conservation. Combinée avec la capacité de sauvegarde immuable de Carbonite Server, la sauvegarde horaire diminue considérablement le risque de compromettre les données par un ransomware. De nouvelles fonctionnalités de surveillance, d’alerte et de rapport tiennent les administrateurs pleinement informés de la progression et de l’état des sauvegardes horaires, leur permettant ainsi de gérer tout problème de planification susceptible de survenir à l’aide d’une fenêtre de sauvegarde plus courte.

• L’analyse et le signalement des ransomwares potentiels : Carbonite Server inclut désormais des alertes d’avertissement précoce automatiques signalant des activités potentielles de ransomware sur les systèmes Windows sur la base d’une activité anormale, avec la possibilité d’examiner les sauvegardes signalées, ce qui permet d’améliorer la détection et l’examen des ransomwares potentiels.

• La classification des ransomwares : des indications claires concernant l’état du risque de ransomware apparaissent également dans le tableau de bord de gestion, la page de surveillance et les vues des tâches, de manière à attirer immédiatement l’attention sur tout risque potentiel.

Carbonite Server est une solution puissante et holistique, de sauvegarde et de restauration pour les systèmes physiques, virtuels et hérités qui sécurise les données sur site et dans le cloud. Les fonctionnalités de la solution minimisent les temps d’arrêt et assurent aux entreprises une résilience accrue face aux ransomwares. Avec des options de restauration flexibles et une gestion facile, Carbonite Server protège les données et aide les entreprises à se remettre des pertes de données.