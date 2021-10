Avast lance un navigateur Premium pour PC avec un réseau privé virtuel intégré

octobre 2021 par Marc Jacob

Avast vient de commercialiser une version premium de son navigateur gratuit sécurisé et privé. Avast Secure Browser PRO, un navigateur basé sur Chromium pour les PC Windows, comprend un réseau privé virtuel (VPN) et une technologie Adblock stricte pour les personnes qui ont besoin d’une suite légère mais complète de services de sécurité, de confidentialité et de performance. Ce VPN intégré, qui donne accès à 30 emplacements de serveurs à travers le monde couvrant tous les continents à l’exception de l’Antarctique, permet de garantir les plus hauts niveaux de protection de la vie privée, en chiffrant toutes les connexions entrantes et sortantes.

Avast Secure Browser PRO pour Windows offre aux utilisateurs une protection numérique transparente et performante, quelles que soient leurs compétences techniques, et garantit que le choix de la confidentialité est identique pour tout le monde lors de la navigation sur le Web. En 2020, Avast a ajouté des VPN intégrés à la version premium de son navigateur mobile pour Android et iOS ; l’inclure dans la version premium d’Avast Secure Browser sur PC marque la prochaine étape de la mission d’Avast d’offrir une expérience de navigation davantage sûre, privée et rapide sur tous les appareils et systèmes d’exploitation, et s’aligne sur l’objectif immuable de l’entreprise : permettre à chacun un contrôle absolu de sa vie privée.

Avast ajoute également des fonctions d’accompagnement en matière de confidentialité et de compatibilité dans Avast Secure Browser PRO, aux côtés de sa technologie existante d’Anti-Phishing, de son mode bancaire et de ses services de Password Managing. Il s’agit notamment de :

● Advanced Adblock, défini par défaut en « Mode strict » afin que les publicités et les trackers soient automatiquement bloqués. Les autres options incluent le « Mode essentiel » et le « Mode équilibré » (recommandé) qui bloquent toutes les publicités qui enfreignent la norme de publicité acceptable, y compris les pop-ups et les vidéos à lecture automatique. Le mode équilibré bloque également d’autres publicités non intrusives pour améliorer la vitesse et la sécurité de la session de navigation ;

● D’un VPN intégré n’ayant aucune mise en mémoire tampon, pas d’étranglement ni de limites de bande passante cryptée pour une expérience en ligne plus fluide, plus rapide et sans restriction ;

● D’une connexion jusqu’à cinq appareils sur mobile et ordinateur de bureau.

Le navigateur Avast Secure Browser PRO est compatible avec Windows 10, iOS et Android. La compatibilité Mac sera prochainement disponible. Le service s’appuie sur un modèle d’abonnement à trois niveaux et comprend un essai gratuit de sept jours. L’abonnement mensuel est facturé 5,99€, l’abonnement annuel 4,12€ par mois et l’abonnement de deux ans 2,92€ par mois. Avast Secure Browser PRO est disponible en téléchargement dès maintenant sur www.avast.com/secure-browser.

