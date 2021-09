Canonical obtient la certification MSP Cloud Verify pour ses services managés

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

La certification MSPCV atteste que Canonical respecte les normes bien établies en matière de sécurité, de confidentialité des données, de gestion des risques et de qualité de service.

La certification MSPCV est reconnue par des milliers d’organisations dans le monde entier dans de nombreux secteurs, notamment les assurances, la finance, le droit et la médecine. Elle a été examinée par des agences gouvernementales et des organismes de réglementation du monde entier et est utilisée et acceptée sur les cinq continents. La certification est accompagnée d’un rapport écrit dans lequel l’ensemble du processus est documenté, validé et signé par un cabinet comptable tiers. L’obtention de cette certification garantit que Canonical est soumis à un examen externe constant de la part de MSPAlliance et de la profession informatique afin de maintenir et d’améliorer continuellement les normes de sécurité et la qualité de ses services gérés.