ServiceNow lance Rome de la Now Platform

septembre 2021 par Marc Jacob

ServiceNow annonce la sortie de la version Rome de sa Now Platform. Cette dernière version apporte des centaines d’innovations, conçues pour permettre aux entreprises de s’adapter au travail hybride : évolution des modèles économiques, gestion de la lassitude des collaborateurs, automatisation et développement d’applications à l’échelle de l’entreprise.

Avec près de 80 % du classement Fortune 500 parmi ses clients, ServiceNow aide les organisations de tous les secteurs et du monde entier à relever les défis et à saisir les opportunités d’un nouveau monde du travail. Alors que l’économie mondiale connaît sa plus forte expansion post-récession depuis 80 ans, le lancement de la version Rome de la Now Platform offre aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour créer rapidement des environnements de travail agiles, offrir d’excellentes expériences à ses clients et collaborateurs, et accélérer l’innovation, afin de prospérer dans une nouvelle économie.

Réduire la lassitude des collaborateurs grâce à des expériences simples et engageantes

La version Rome de la Now Platform fournit de nouvelles solutions centrées sur les collaborateurs et disponibles via une plateforme unifiée. Elles permettent aux entreprises de créer des expériences simples et engageantes pour leurs collaborateurs, où qu’ils se trouvent, afin qu’ils puissent aborder les moments importants de leur travail avec facilité et confiance. Les nouvelles solutions et celles ayant bénéficié d’améliorations incluent :

• Employee Center qui sert de centre de contrôle numérique pour le travail hybride. Il fournit une interface unique et connectée, permettant aux employés de trouver rapidement et facilement des informations personnalisées, d’accomplir des tâches, d’obtenir de l’aide et de demander des services aux différents départements tels que l’informatique, les RH, les installations, les achats et le juridique. Employee Center réduit le temps nécessaire aux collaborateurs pour obtenir de l’aide et diminue la lassitude vis-à-vis des applications en intégrant les informations nécessaires en un seul endroit. Les entreprises peuvent facilement regrouper les informations et les services dans des pages thématiques dynamiques et personnalisées, qui permettent aux collaborateurs de trouver facilement les réponses dont ils ont besoin. Employee Center s’intégrera également à Microsoft Teams pour répondre aux besoins des employés où qu’ils se trouvent.

• Employee Journey Management guide les collaborateurs dans les moments importants grâce à des expériences connectées pour les processus interservices tels que l’accueil des nouvelles recrues, les évolutions professionnelles et les départs de l’entreprise. Elle permet également aux équipes RH et aux managers de personnaliser les ressources, les plans et les besoins grâce à des outils no-code, le tout sur la même plateforme.

Dans un contexte actuel qui se veut de plus en plus difficile pour les talents - 3,6 millions d’Américains ont quitté leur emploi rien qu’en mai 2021 avec la lassitude comme un facteur probable de départ - la transformation numérique n’est plus seulement un moteur de croissance et de productivité. Il s’agit d’un impératif pour permettre aux collaborateurs de trouver un meilleur équilibre dans le monde du travail hybride, et les aider à rester créatifs, productifs et engagés.

Accélérer l’automatisation dans l’ensemble de l’entreprise

L’évolution vers le travail hybride, conjuguée à la pénurie croissante de talents, accélère l’automatisation dans toute l’entreprise. L’automatisation à grande échelle sera un impératif pour les entreprises du XXIe siècle. Elle permettra de décharger les collaborateurs de tâches courantes, pour qu’ils puissent se concentrer sur les projets à valeur ajoutée.

Avec la version Rome de la Now Platform, ServiceNow apporte de nouvelles et puissantes fonctionnalités d’IA et d’automatisation, qui permettent aux équipes informatiques de travailler plus intelligemment, plus simplement et plus efficacement de n’importe où :

• Automation Discovery identifie les dix principales opportunités d’automatisation du travail parmi plus de 180 sujets avec les applications ServiceNow, telles que Virtual Agent, Auto Routing et Agent Assist.

• Health Log Analytics Enhancements aide à détecter les incidents avant même qu’ils ne se produisent et n’affectent les utilisateurs. Elle permet également d’automatiser la résolution des problèmes, en utilisant ITOM Predictive AIOps. Cette fonctionnalité s’inscrit dans le prolongement de ServiceNow ITOM Predictive AIOps, lancé lors de la version Quebec de la Now Platform, et qui repose sur la technologie innovante de Loom Systems.

Les entreprises se sont transformées en éditeurs de logiciels qui réinventent et créent de nouveaux modèles économiques grâce à des produits et services numériques. Dans le monde du travail hybride, les collaborateurs et clients ont besoin d’accéder à des applications professionnelles essentielles depuis n’importe quel endroit depuis leur téléphone.