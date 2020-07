Canon France Business Services obtient la certification ISO 27001

juillet 2020 par Marc Jacob

L’entité Canon France Business Services (CFBS), filiale de Canon France, obtient la certification ISO/IEC 27001:2013 pour sa gestion des activités d’externalisation des processus d’affaires et d’hébergement d’infrastructures IT. Celle-ci vient confirmer l’importance et la maîtrise de la sécurité de l’information de Canon France Business Services (CFBS), conformes aux meilleures pratiques du secteur.

Récompensé pour son exigence en matière de sécurité des données, Canon France Business Services (CFBS) reçoit la certification ISO/IEC 27001:2013. Remise par l’organisme de certification indépendant BVCH SAS – UK Branch, cette norme couvre la gestion des activités d’externalisation des processus d’affaires et d’hébergement d’infrastructures informatiques et s’applique au siège social de Canon France Business Services à Paris, à son infrastructure IT et à l’ensemble de ses sites de production mutualisés.

Développée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), ISO/IEC 27001 est la norme de sécurité de l’information la plus largement utilisée. Elle inclut des exigences sur la façon de mettre en œuvre, de surveiller, de maintenir et d’améliorer continuellement un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) dans le contexte de l’organisation et de ses besoins commerciaux.

La conformité à cette norme internationalement reconnue reflète l’engagement de Canon France Business Services en matière de sécurisation des données, et prouve, une fois de plus, la rigueur des contrôles de sécurité offerte aux clients de CFBS, issus des secteurs les plus exigeants (banque, finance, assurance, industrie). L’entreprise s’est déjà dotée à ce titre des certifications ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015.